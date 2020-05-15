شرطة البلديات تُكثّف جولاتها على الأسواق خلال العشر الأواخر من رمضان

غزة-الرأي

كثّفت إدارة شرطة البلديات مع دخول الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر المبارك، جولاتها وانتشار عناصرها داخل الأسواق الشعبية، والمراكز التجارية في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة العامة في ظل جائحة "كورونا".

بدوره، أكد العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة بلدية محافظة غزة أن شرطة البلديات تشرع مع دخول العشر الأواخر من رمضان من كل عام، باستنفار كافة أفرادها للعمل داخل الأسواق لتسهيل حركة المواطنين والمحافظة على سلامتهم.

وقال العقيد حمادة: "إن عمل شرطة البلديات يختلف باختلاف المواسم والمناسبات فهو مرتبط ارتباط جزئي بحركة التجار والمواطنين في الأسواق والأماكن التجارية المكتظة".

وحول آلية العمل اليومي، أوضح العقيد حمادة أن ضباط وأفراد شرطة البلديات ينتشرون في جميع أسواق محافظة غزة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية فجراً من صباح اليوم التالي بمشاركة موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة.

وتحقيقًا لإجراءات السلامة العامة، أشار العقيد حمادة إلى أنه تم التأكيد على كافة أصحاب المحلات التجارية باتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية، وعدم وضع البسطات خارج محلاتهم، وعدم استغلال الأرصفة أو الشوارع الفرعية المحاذية لهم تسهيلاً لحركة المواطنين ومنعاً للازدحام.

ولفت إلى أن العمل يسير وفقاً لتعليمات قيادة الشرطة، والتي تقضي بمنع إغلاق الشوارع الرئيسية، والأسواق في المحافظة خلال العشر الأواخر من رمضان حفاظاً على سلامة المواطنين والتزاماً بخطة الطوارئ للوقاية من جائحة "كورونا".