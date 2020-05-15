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أبو الريش : جهود وزارة الصحة في ادارة أزمة جائحة كورونا ” نموذجا متقدما ”

15 آيار / مايو 2020 10:47

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غزة-الرأي

اعتبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن جهود وزارة الصحة في ادارة أزمة جائحة كورونا نموذجا متقدما نسعى الى تعزيزه بكامل طاقاتنا , جاء ذلك خلال جولته التفقدية امس  لمجمع الشفاء الطبي للاطلاع على مستجدات العمل وما يبذل من اجراءات للمحافظة على مستويات تقديم الخدمة وتسهيل الوصول اليها .

وقال د. أبو الريش : ” أن  وزارة الصحة قطعت شوطا مهما وكبيرا في اطار تعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد , والذي تفشى في سائر أنحاء العالم , وأصبح تحديا صعبا وخطيرا لمختلف الأنظمة الصحية العالمية والتي خرج التعامل مع هذه الجائحة في تلك الدول عن السيطرة ” .

مضيفا , أن قطاع غزة وكغيره من العالم ليس بمنأى عن هذا الخطر الداهم , لكن ذلك المؤشر يتطلب المزيد من تعزيز اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية , ورفع درجة الجهوزية والاستعداد من الجميع .

وأشار د. أبو الريش الى أنه وفي الوقت الذي نسابق فيه الخطى لدرء مخاطر الفيروس , لم تغفل الوزارة استمرار تطوير وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستوياتها الأولية والثانوية , فعملت الوزارة على أكثر من اتجاه وضمن سياسات واجراءات عمل واضحة تضمن وصول وحصول المرضى على خدمة ورعاية صحية ذات جودة .

كما وأشاد د. أبو الريش بجهود الكوادر الصحية والتي تقدم اليوم صورة مشرفة من العطاء رغم التحديات , وأنهم أثبتوا بكل اقتدار على أن يكونوا الفارق في صناعة الانجاز والحفاظ على صحة أبناء شعبنا وفي مقدمة الخطوط .

بدوره استعرض مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد ابو سلمية , مستجدات العمل في المجمع وتقارير المتابعة ضمن خطة المجمع خلال الازمة الراهنة .

هذا وتفقد د. أبو الريش مبنى العيادات الخارجية , وقسمي طوارئ الباطنة وطوارئ الجراحة , ومشروع مستشفى الولادة بالمجمع .

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