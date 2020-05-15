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بلدية خان يونس: 6.76 مليون دولار تكلفة انتاج وتوزيع ومعالجة المياه خلال 2019

15 آيار / مايو 2020 10:59

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غزة-الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أن إجمالي تكلفة انتاج وتوزيع ومعالجة المياه قد بلغت (6.76) مليون دولار شملت (4.70) مليون دولار لانتاج وتوزيع المياه و(1.92) مليون دولار لمعالجة مياه الصرف الصحي، فيما بلغت المصاريف الإدارية (572,480) دولار، ومصاريف الصيانة قد بلغت (2.29) مليون دولار و(3.91) مليون دولار كمصاريف تشغيلية، وذلك خلال عام 2019م.

 وبين تقرير فني صادر دائرة المياه والصرف الصحي بالبلدية أن التكلفة الإجمالية لعملية استخراج المياه وضخها للشبكات قد بلغت (4.7) مليون دولاراً، فيما تم استهلاك (147,5) كوب من الكلور المركز الذي تم استخدامه لتعقيم مياه الشرب, مشيراً إلى أن البلدية قامت بتمديد (2.5) كم شبكات مياه جديدة لخدمة المواطنين والأحياء المختلفة، فيما تم اجراء (3,099) عملية صيانة وتطوير لشبكات قائمة ومعطوبة.

وأوضح التقرير أن (5,110,000) متر مكعب من مياه الصرف الصحي قد تم ضخها إلى أحواض المعالجة في صوفا عبر مضخات الرفع الخاصة بالمياه العادمة والمنتشرة في عدة مناطق بمدينة خان يونس.

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