وزارة الحكم المحلي تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق

غزة-الرأي

نفذت وزارة الحكم المحلي حملتها " إفطار صائم على الطريق " بتوزيع المياه والتمر وجيب سيارات لوضع النفايات وفواحات على السائقين والمواطنين ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة بلدنا نظيفة 2020 التي أطلقتها وزارة الحكم المحلي الشهر الماضي والتي انطلقت في ظروف صعبة يعاني منها القطاع في ظل الحصار وضعف إمكانيات البلديات، الأمر الذي أثر على الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين وخاصة في ظل جائحة فآيرس كورونا المستجد.

وأوضح م. رامي المصري منسق مبادرة بلدنا نظيفة أن الحملة تهدف الي توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة الشوارع وعدم القاء القمامة من السيارات وتعزيز السلوكيات البيئة الإيجابية لديهم. مشيرا أن حملة إفطار صائم على الطريق هي الأوسع انتشاراً حيث تستهدف بلديات في كافة محافظات قطاع غزة ويتم العمل من خلال طواقم البلديات ومتطوعين من الفرق الشبابية.

