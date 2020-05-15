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الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة

15 آيار / مايو 2020 11:09

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غزة-الرأي

نظم مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، أن طواقم الإدارة العامة للصناعة نظموا جولات ميدانية على مصانع الاسماك في محافظات عزة، وذلك بالتعاون مع حماية المستهلك بالوزارة.
وبين التقرير، أن الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الأسماك المدخنة والمملحة، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.
وأوضح التقرير أن طواقم الوزارة تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على مصانع المواد الغذائية التي توفر مستلزمات العيد.
من جانب أخر قام قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة بإجراء فحوصات مخبرية على أسلاك وكوابل الكهرباء الخاصة بالتأسيس.
وقال حسن الشاعر رئيس القسم، إن هذه الفحوصات تأتي لمراقبة جودة الاسلاك والكوابل، موضحاً أن نتائج الفحوصات بينت أنها مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
كما قامت  اللجنة الفنية بالتفتيش والرقابة على ورش ومصانع تجميع فروش الغاز المنزلي، وسحب عينات لإجراء الفحوصات اللازمة قبل عرضها في الأسواق والمحلات.
وبين الشاعر ان طواقم الوزارة تقوم بمراقبة المحلات والمصانع للتأكد من جودة الصناعات الفلسطينية.
بدورها ، قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 20 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 290 منشأه تجارية.
وبين التقرير أنه تم تحرير 8 محاضر ضبط، و 28 محضر اتلاف لأصناف وسلع فاسدة و منتهية الصلاحية، وتحرير 6 مخالفات عدم إعلان اسعار.
وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظة غزة بسحب 6 عينات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها.
يذكر ان مباحث التموين بوزارة الداخلية تشارك في الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة.
وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات في محافظة خان يونس.

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