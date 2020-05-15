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قسم المختبر يجري أكثر من 96 الف فحصا" مخبريا" خلال الربع الأول من العام 2020

15 آيار / مايو 2020 11:15

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غزة-الرأي

أكد رئيس قسم المختبر أ. أحمد أبو شعبان أن قسم المختبر في مستشفى الرنتيسي قد أجرى 96021 فحصا" مخبريا" منذ بداية العام 2020 .

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمة نقل الدم ومشتقاته للأطفال والبالغين من مرضى الدم والأورام ولعدد من المستشفيات الأخرى بإجمالي 3226 وحدة والعديد من الفحوصات المخبرية الغير متوفرة في المستشفيات الأخرى خلال العام الماضي 2019 ، فيما بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية 318000 فحصا" في العام 2019 .

ونوه أبو شعبان أن طاقم العاملين في المختبر لا يتوانى لحظة عن تقديم أفضل الخدمات والفحوصات المخبرية للمرضى والمراجعين ويبذلون كل الجهد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة

مضيفا" أنه يتم تطبيق سياسات عمل موحدة بإستخدام دليل (SOPs) في جميع أقسام المختبر والتي تم تجهيزها من قبل أدارة المختبرات في وزارة الصحة وبمشاركة العديد من أصحاب الخبرة في مختلف مختبرات الوزارة .

وأفاد أبو شعبان إلى أنه يتم العمل في أقسام المختبر بالنظام المحوسب الكامل في طلبات ونتائج الفحوصات المخبرية ويقدم المختبر خدمات ذات جودة عالية من خلال الإلتزام بتطبيق نظم مراقبة وضبط الجودة داخل المختبر .

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