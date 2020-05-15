في الذكري الـ 72 للنكبة عدد الفلسطينين المهجرين يتجاوز الـ13 مليونا

غزة-الرأي

يحيي اليوم الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده الذكرى الـ 72 للنكبة الفلسطينية، والتي كانت بدايتها مايو 1948م، ولكن لهذا العام ما يميزه حيث اختفت كل مشاهد التظاهر على أرض الواقع بما تمثله من سلاسل بشريه وتظاهرات واعتصامات هنا وهناك بسبب جائحة كورونا الى تظاهرات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وفي مثل هذا اليوم من عام 1948، أُعلن عن قيام دولة إسرائيل على غالبية أراضي فلسطين التاريخية، بعد أن تم تهجير قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وهدم هذه القرى والمدن.

وتأتي ذكرى النكبة، هذا العام، بعد أشهر قليلة من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لخطّته للقضاء على القضيّة الفلسطينيّة، عبر ربط "جزر بريّة" آهلة بالسكان في الضفة الغربية ببعضها البعض، وإطلاق صفة الدولة عليها، رغم افتقارها لأبرز مقوّمات الدول.

ولم تكتف الإدارة الأميركيّة بالإعلان عن "صفقة القرن"، وهي الحدث السياسي الأبرز فلسطينيًا خلال العام الماضي، إنما أعطت غطاءً أخضر للاحتلال الإسرائيلي من أجل احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينيّة، تحت غطاء إعلامي وقانوني يسمّى "ضمّ المستوطنات"، إلا أنه يهدف إلى قطع أي تواصل جغرافي بين الضفة الغربية والأردن، وبالتالي مع الوطن العربي.

النكبة في أرقام

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة، عام 1948 إلى ما يزيد عن 9 مرات.

واستعرض المركز خلال بيان صدر عنه أوضاع الفلسطينيين، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 72 للنكبة، حيث بلغ عدد الفلسطينيين نهاية العام 2019 نحو 13.4 مليون فلسطيني، وأن أكثر من نصف الفلسطينيين يعيشون داخل فلسطين، بواقع 6.64 مليون نسمة.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر، يبلغ نحو 1.60 مليون نسمة.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العام 2019، بحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حوالي 5.6 مليون لاجئ.

وأضاف الجهاز، إن نحو 28.4 بالمئة من اللاجئين يعيشون في 58 مخيما رسميا تتبع لوكالة "أونروا" الأممية، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سورية، و12 في لبنان، و19 في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، و8 مخيمات في غزة.

لكنّ تلك التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين ،لوجود عدد غير مسجل لدى "أونروا"، إذ لا يشمل الإحصاء من تم تشريدهم بعد 1949، وحتى عشية حرب يونيو/ حزيران 1967، وأيضا من تم ترحيلهم على خلفية تلك الحرب.

وبحسب البيانات، ارتكبت العصابات الصهيونية، خلال "النكبة"، أكثر من 70 مجزرة ومذبحة بحق الفلسطينيين، ما أودى بحياة ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

وسيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة "النكبة"، على 774 قرية ومدينة فلسطينية، دمر 531 منها بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

وأشارت البيانات إلى أن ما يزيد عن مائة ألف فلسطيني، استشهدوا منذ العام 1948، واعتقل مليون فلسطيني منذ 1967.