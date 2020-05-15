النيابة العامة تكرم موظفيها المبادرين والمبدعين بجائزة التحفيز والتميز

غزة-الرأي

كرم النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، نخبة من موظفي النيابة العامة المبادرين في تقديم افضل الخدمات العدلية للمواطنين، وحسن المتعاملين مع متلقي الخدمات، وأصحاب الأفكار الإبداعية والتطويرية، والذين أسهموا بتيسير معاملات المواطنين، والعاملين خارج أوقات الدوام، والمنجزين للمهام الموكلة إليهم في أوقات الأزمات؛ لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد النائب العام خلال حفل التكريم، ان النيابة العامة تكرس بيئة عمل محفزة تقودها قيم التميز والمبادرات الإبداعية، والجودة في خدمة قطاع العدالة، وتطبيق سيادة القانون، وتحقيق الأمن، وتعزيز السلم والاستقرار المجتمعي.