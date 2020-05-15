وفاة فلسطيني في الإمارات جراء إصابته بكورونا

توفي مواطن فلسطيني في دولة الامارات العربية المتحدة، متأثرا بإصابتع بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما).
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15 آيار / مايو 2020 12:52
توفي مواطن فلسطيني في دولة الامارات العربية المتحدة، متأثرا بإصابتع بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما).
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