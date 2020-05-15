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أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفاة فلسطيني في الإمارات جراء إصابته بكورونا

15 آيار / مايو 2020 12:52

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توفي مواطن فلسطيني في دولة الامارات العربية المتحدة، متأثرا بإصابتع بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما).

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