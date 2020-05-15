الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من الضفة والقدس

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين خلال حملات دهم في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وأعلنت قوات الاحتلال اعتقال ثلاثة شبان بزعم العثور بحوزتهم على أسلحة في سيارة كانوا يستقلونها، لدى مرورهم عبر حاجز حزما شمال القدس المحتلة.

أما في بلدة العيسوية فاعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد عدنان عبيد والفتى أكرم فادي مصطفى بعد اقتحام منزليهما وتفتيش محتوياتهما.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالب بالثانوية العامة "موسى القدومي" من الخليل والشاب براء بسام الشيخ علي (18 عاما) من جنين، واعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية الشابين عقل رمزي عقل (21عامًا)، وموسى عبد اللطيف علي (17عامًا)، أثناء توجدهما قرب البوابة الشرقية لقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.