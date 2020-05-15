الصحة تبدأ برنامجا تأهيليا لمتطوعي التمريض لمواجهة جائحة كورونا

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة بالتعاون والمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض برنامجا تأهيليا لمتطوعي التمريض، وذلك ضمن الاستعدادات التي وضعتها وزارة الصحة لتدريب وتجهيز اكبر عدد من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لمواجهة فيروس كورونا

بدوره ،افتتح البرنامج أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب والذي اشار الى ان البرنامج يتم بالمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض بهدف تجهيز وإعداد كوادر من خارج الوزارة مؤهلة وعلى استعداد كامل للتعامل مع الحالات المرضية في حال تفشي فيروس كورونا، وتابع ان البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث سيتم باليوم الاول مناقشة مبادئ ومفاهيم عامة عن مكافحة العدوى، دليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، مهارات تمريضية هامة مثل الانعاش القلبي المتقدم ، آلية تنفيذ المحاليل الوريدية وكيفية إعطاء الأدوية بشكل آمن يقدمه أعضاء لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة .

وأضاف ا.نوفل أن الإدارة العامة للتمريض هي المسئولة عن إشراك الفئة الفاعلة من المتطوعين الممرضين ولها المرجعية الإدارية والفنية.

من جهته ،أوضح ا.أكرم سلامة منسق البرنامج من الادارة العامة للتمريض.ان هذا البرنامج ضمن إجراءات الوقاية والسلامة والسياسات التمريضية لمواجهة فيروس كورونا.

مثمنا دور المتطوعين في قبول المبادرة واستعدادهم للتدريب، آملا ان يلبي التدريب احتياجات وزارة الصحة ، منوها إلى حصول جميع المتدربين على شهادة معتمدة لاجتيازهم البرنامج.

ويقدم البرنامج التدريبي فريق اعضاء لجنة مكافحة العدوى في وزارة الصحة كل من أ.سليمان العديني ، أ.وائل حرب ، أ.كامل الأسمر ، أ.ممحد عبد السلام ، أ.أيمان ضاهر .