وزير خارجية لوكسمبورج يدعو لإدانة خطط الضم الإسرائيلية

وكالات-الرأي:

دعا وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن، اليوم الجمعة، إلى إدانة حادة لخطط إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقب ظهر اليوم، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، ونوايا الحكومة الإسرائيلية لضم مستوطنات وغور الأردن في الضفة إلى إسرائيل.

وقال أسلبورن وهو أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مستمر في الخدمة في تصريحات لـ"وكالة الأنباء الألمانية" في بروكسل: "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي".

وأضاف: "يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط"، مؤكدا أن على "إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى".