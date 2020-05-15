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الملك عبد الله يحذر الاحتلال من صدام كبير مع الاردن

15 آيار / مايو 2020 03:35

وكالات-الرأي:

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، من "صدام كبير" حال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

وقال الملك عبد الله، وفق ما نقلت عنه صحيفة (الغد): "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".

وأشار إلى اتفاق وجهات النظر بين الأردن ودول كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي فيما يحدث بالمنطقة، قائلا: " نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد دعا، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى "التصدي" لمخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه ينسف عملية السلام، ويقوض حل الدولتين.
 

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