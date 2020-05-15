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الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

15 آيار / مايو 2020 05:12

شعار وزارة الصحة
شعار وزارة الصحة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الجمعة عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها أجرت 15 فحصًا لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصًا لـ7279 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 7259 سلبية، و20 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 14 حالة تعافت، غادر منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد ست حالات لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر.

وبيّنت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1590، ولم تظهر عليهم أعراض المرض.

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