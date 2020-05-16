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انتر ميلان يحسم صفقة ميرتينز ويمهد الطريق لرحيل لاوتارو

16 آيار / مايو 2020 03:50

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موافقة إدارة نادى إنتر ميلان، على شروط انضمام النجم البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم فريق نابولى، لصفوف النيراتزورى، بداية من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، إذ ينتهى عقد اللاعب مع ناديه، مع نهاية الموسم الحالى، الأمر الذى يمهد لرحيل الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نحو برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، أن إنتر ميلان، وفر+*-عقدا للبلجيكي درايس ميرتينز، لمدة عامين، براتب سنوى يصل إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى حوافز ومكافأت.

أضافت الصحيفة، أن وصول نجم فريق نابولى، صاحب الـ32 عاما، سيمهد الطريق لرحيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى فريق برشلونة، خلال الميركاتو المقبل، خاصة وأنه سيكون اللاعب الثانى فى هجوم الفريق بالموسم المقبل، بجانب مواطنه روميلو لوكاكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إنتر ميلان، نجح فى التفوق على تشيلسي الإنجليزي، الذى كان يرغب هو الأخر فى الحصول على خدمات ميرتينز، بداية من الموسم المقبل.

كان ميرتينز، قد انضم لصفوف فريق نابولى، فى صيف 2013، قادما من فريق ايندهوفن الهولندى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 9.5 مليون يورو، وخاض مع فريق الجنوب الإيطالي، 309 مباريات، سجل خلالهم 121 هدفا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب /الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

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