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ميسي: التوقف "نعمة" لبرشلونة

16 آيار / مايو 2020 03:52

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن العطلة الطويلة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ستكون "نعمة" بالنسبة لبرشلونة.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، الجمعة: "ربما سينتهي هذا التوقف بفائدة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نرى ما إذا كنا سنستأنف المسابقات وبعد ذلك سنعرف الحقيقة."

ولم يلعب برشلونة ولم تقام دوريات كرة القدم في إسبانيا منذ 12 مارس، عندما أوقف الدوري الإسباني (لا ليغا) بسبب سرعة تفشي "كوفيد-19"، المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، في البلاد. ومن المعروف أن أكثر من 27 ألف إسباني لقوا مصرعهم بسبب المرض.

ولم يذكر ميسي أسباب اعتقاده بأن التوقف سيكون جيدا لبرشلونة، لكن عودة شريكه في خط الهجوم لويس سواريز من الإصابة هي بالتأكيد أحد الأسباب.

وكان برشلونة قد تكبد خسائر كبيرة في المباريات الرئيسية بدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، بما في ذلك مباراة الموسم الماضي أمام ليفربول في الدور قبل النهائي والتي خسرها بنتيجة 0-4. وفي تلك المباريات، بدا أن برشلونة قد انهار بسبب الموسم الطويل.

كما أن برشلونة كان يعاني من غياب لاعبه الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد سلسلة من الإصابات المتكررة، لذلك فإن التوقف قد يتيح لديمبيلي العودة لخط الهجوم، بجانب ميسي وسواريز، عند عودة كرة القدم.

عندما توقف اللعب في مارس الماضي، كان برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد. كما كان في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

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