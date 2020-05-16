وكالة الرأي الفلسطينية خطير ولكنه “ديناصور راقي”.. كيف يحصل أخطر طائر بالعالم على ريشه اللامع؟ وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستحوذ على شركة الواقع الافتراضي NextVR وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خطر غير متوقع للمكيفات وكالة الرأي الفلسطينية هل يعالج العسل اعراض السعال عند مرضى كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الزنك على صحة جسمك ومناعتك وكالة الرأي الفلسطينية ماني يعترف: صلاح سبب لي "مخاوف كثيرة" وكالة الرأي الفلسطينية ميسي: التوقف "نعمة" لبرشلونة وكالة الرأي الفلسطينية انتر ميلان يحسم صفقة ميرتينز ويمهد الطريق لرحيل لاوتارو وكالة الرأي الفلسطينية حشرة عملاقة قاتلة للإنسان تغزو أمريكا لأول مرة. وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد الزنك على صحة جسمك ومناعتك

16 آيار / مايو 2020 03:56

1
1

الزنك واحد من أهم العناصر فى الجسم والذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض ، فضلا عن ذلك فهو مسئول عن وظائف عديدة بالجسم، ولذلك فإن نقص الزنك فى الجسم يسبب مشاكل صحية عديدة، وحسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday  فإن فوائد الزنك على الصحة هى:

فوائد الزنك على صحة جسمك
 

1:يحتوى الزنك على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات والعدوى.

2:يعتبر الزنك واحد من أهم العناصر فى الجسم التى تحد من خطر الاصابة بالاسهال واضطرابات الجهاز الهضمى.

3:يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على تنشيط الذاكرة والوقاية من الزهايمر والخرف.

4:الزنك يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل علاج نزلات البرد والانفلونزا والوقاية من الفيروسات والعدوى.

5: يلعب الزنك دور مهم في الحفاظ على سلامة البشرة ، و غالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من الجروح أو القروح المزمنة من التمثيل الغذائي الناقص في الزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم، ففى الغالب يستخدم الزنك في كريمات الجلد لعلاج طفح الحفاضات أو تهيج الجلد الآخر.

6: وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون أن تحسين حالة الزنك من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يقلل من خطر الأمراض الالتهابية. 

7: يمنع الزنك التلف الخلوي في الشبكية ، مما يساعد في الوقاية من فقدان البصر والحفاظ على صحة العيون.

8:وجود الزنك فى الجسم قد يعزز القدرة الانجابية ويعزز الخصوبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟