هل يعالج العسل اعراض السعال عند مرضى كورونا؟

العسل الخام له خصائص مضادة للميكروبات وهو علاج منزلي تقليدي للالتهابات التنفسية، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان سيساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا أم لا، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة والدراسات للتوصل إلى استنتاجات حول فعاليته، ومن خلال سلسلة العلم والأعشاب VS كورونا نتعرف على فوائد العسل في علاج أعراض السعال، وفقاً لموقع "self hacked".

وهناك بعض التجارب السريرية التي تظهر أن العسل يمكن أن يساعد في تخفيف السعال، كما أن هناك أيضًا تجارب سريرية صغيرة تشير إلى أنه يمكن أن يساعد الحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

فوائد العسل في تخفيف اعراض السعال



أحد أعراض فيروس كورونا هو السعال الجاف.

أظهرت تجربة سريرية أن العسل قلل بشكل ملحوظ من تواتر وشدة وإزعاج السعال لدى 300 طفل، كما حسنت نوعية النوم للأطفال وأولياء أمورهم.

بالنسبة للسعال الحاد للأطفال ، خلص تحليل لـ 3 تجارب و 568 طفل أن العسل كان أفضل من عدم العلاج.

وجدت دراسة أخرى أن ملعقة صغيرة أو اثنين من العسل يمكن أن تساعد في قمع السعال.

دواء السعال مع العسل والكربوهيدرات تحسن السعال ونوعية نوم أفضل في تجربة سريرية على 150 طفلًا.

يمكن استخدام العسل كعلاج إضافي لالتهاب الغشاء المخاطي وسعال الطفولة والسعال المستمر بعد العدوى وبعد استئصال اللوزتين.

العسل ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والحساسية



في تجربة سريرية على 40 شخصًا يعانون من حساسية الأنف ، كان العسل فعالا في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي بعد 8 أسابيع. وخلصت الدراسة إلى أن العسل يمكن استخدامه لالتهاب الأنف التحسسي.

في تجربة صغيرة على 34 شخصًا مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، أدى تناول العسل إلى تحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

في الأرانب المصابة بالربو ، أدى التنفس في العسل إلى تقليل الالتهاب والتغيرات الهيكلية في الشعب الهوائية.

العسل ونشاط مكافحة العدوى



في أنابيب الاختبار ، يثبط العسل الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا والجدري، كما كان المركب المعزول من العسل (methylglyoxal) نشطًا ضد فيروس نقص المناعة البشرية في دراسة أخرى.

قتل العسل العديد من الميكروبات، بما في ذلك تلك التي تسبب الالتهاب الرئوي ( الكلِبسية الرئوية) والتهابات الجهاز التنفسي العلوي (المستدمية النزلية) ، في الدراسات المضادة للبكتيريا.