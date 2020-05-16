وكالة الرأي الفلسطينية خطير ولكنه “ديناصور راقي”.. كيف يحصل أخطر طائر بالعالم على ريشه اللامع؟ وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستحوذ على شركة الواقع الافتراضي NextVR وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خطر غير متوقع للمكيفات وكالة الرأي الفلسطينية هل يعالج العسل اعراض السعال عند مرضى كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الزنك على صحة جسمك ومناعتك وكالة الرأي الفلسطينية ماني يعترف: صلاح سبب لي "مخاوف كثيرة" وكالة الرأي الفلسطينية ميسي: التوقف "نعمة" لبرشلونة وكالة الرأي الفلسطينية انتر ميلان يحسم صفقة ميرتينز ويمهد الطريق لرحيل لاوتارو وكالة الرأي الفلسطينية حشرة عملاقة قاتلة للإنسان تغزو أمريكا لأول مرة. وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل يعالج العسل اعراض السعال عند مرضى كورونا؟

16 آيار / مايو 2020 03:59

1
1

العسل الخام له خصائص مضادة للميكروبات وهو علاج منزلي تقليدي للالتهابات التنفسية، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان سيساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا أم لا، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة والدراسات للتوصل إلى استنتاجات حول فعاليته، ومن خلال سلسلة العلم والأعشاب VS كورونا نتعرف على فوائد العسل في علاج أعراض السعال، وفقاً لموقع "self hacked".

وهناك بعض التجارب السريرية التي تظهر أن العسل يمكن أن يساعد في تخفيف السعال، كما أن هناك أيضًا تجارب سريرية صغيرة تشير إلى أنه يمكن أن يساعد الحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

فوائد العسل في تخفيف اعراض السعال
 

أحد أعراض فيروس كورونا هو السعال الجاف.

أظهرت تجربة سريرية أن العسل قلل بشكل ملحوظ من تواتر وشدة وإزعاج السعال لدى 300 طفل، كما حسنت نوعية النوم للأطفال وأولياء أمورهم.

بالنسبة للسعال الحاد للأطفال ، خلص تحليل لـ 3 تجارب و 568 طفل أن العسل كان أفضل من عدم العلاج.

وجدت دراسة أخرى أن ملعقة صغيرة أو اثنين من العسل يمكن أن تساعد في قمع السعال.

دواء السعال مع العسل والكربوهيدرات تحسن السعال ونوعية نوم أفضل في تجربة سريرية على 150 طفلًا.

يمكن استخدام العسل كعلاج إضافي لالتهاب الغشاء المخاطي وسعال الطفولة والسعال المستمر بعد العدوى وبعد استئصال اللوزتين.

العسل ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والحساسية
 

في تجربة سريرية على 40 شخصًا يعانون من حساسية الأنف ، كان العسل فعالا في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي بعد 8 أسابيع. وخلصت الدراسة إلى أن العسل يمكن استخدامه لالتهاب الأنف التحسسي.

في تجربة صغيرة على 34 شخصًا مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، أدى تناول العسل إلى تحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

في الأرانب المصابة بالربو ، أدى التنفس في العسل إلى تقليل الالتهاب والتغيرات الهيكلية في الشعب الهوائية.

العسل ونشاط مكافحة العدوى
 

في أنابيب الاختبار ، يثبط العسل الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا  والجدري، كما كان المركب المعزول من العسل (methylglyoxal) نشطًا ضد فيروس نقص المناعة البشرية في دراسة أخرى.

قتل العسل العديد من الميكروبات، بما في ذلك تلك التي تسبب الالتهاب الرئوي ( الكلِبسية الرئوية) والتهابات الجهاز التنفسي العلوي (المستدمية النزلية) ، في الدراسات المضادة للبكتيريا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟