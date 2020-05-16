أبل تستحوذ على شركة الواقع الافتراضي NextVR

كشفت تقارير خلال الشهر الماضي أن شركة أبل تخطط لشراء مزود خدمة بث الواقع الافتراضي NextVR، حيث تمكنت أبل الآن من شراء الشركة، وقد أكد عملاق التكنولوجيا عميلة الاستحواذ من خلال موقع بلومبيرج، فيما يقال إنه مع هذا الاستحواذ، تهدف أبل إلى تغيير الطريقة التي يشاهد بها مستخدموها الرياضة والترفيه.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقال إن قيمة الاستحواذ تبلغ حوالي 100 مليون دولار، لكن لم يتم إغلاق عملية الاستحواذ بعد، لكن الشركات بدأت في إبلاغ الموظفين الذين سيتعين عليهم الانتقال من سان دييجو إلى منطقة كوبرتينو حيث يقع مقر شركة أبل

وقد دخلت NextVR في شراكة مع العلامات التجارية الرياضية مثل NFL، والتي تتيح للمشاهدين مشاهدة أحداثها باستخدام سماعات رأس من مايكروسوفت وPlayStation، كما تمكنت الشركة من جمع 115.5 مليون دولار في التمويل منذ عام 2009، وفقًا لتقرير عبر الإنترنت.

ويعرض الموقع الإلكترونى للشركة الآن رسالة نصها، "NextVR يتجه في اتجاه جديد، شكرًا لشركائنا ومعجبينا حول العالم على الدور الذي لعبته في بناء هذه المنصة الرائعة للرياضة والموسيقى وتجارب الترفيه في الواقع الافتراضي ".

يذكر أنه وفي الآونة الأخيرة، استحوذت أبل على تطبيق الطقس الشهير Dark Sky، وكجزء من عملية الاستحواذ، سيتم إغلاق التطبيق لإصدارات أندرويد و Wear OS في يوليو من هذا العام، وفي منشور رسمي على المدونة، ذكرت Dark Sky، "كان هدفنا دائمًا هو تزويد العالم بأفضل معلومات الطقس الممكنة، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على البقاء جافين وآمنين، والقيام بذلك بطريقة تحترم الخصوصية، "كتب آدم جروسمان، أحد مؤسسي Dark Sky ، في المنشور: "ليس هناك مكان أفضل لتحقيق هذه الأهداف من أبل، يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للوصول إلى عدد أكبر بكثير من الأشخاص ، مع تأثير أكبر بكثير من أي وقت مضى