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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بالتجربة.. موبايلك بيسمعك ويرد عليك بالعربي في حلقة جديدة من Tech 7

16 آيار / مايو 2020 04:14

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أكد نجيب جرار مدير تسويق المنتجات بشركة جوجل لمنطقة العالم العربي، أن الشركة قامت بإدخال تعديلات كبيرة على خدمة مساعد جوجل google assistant  من أجل ضمان تلبية احتياحات المتحدثين باللغة العربية في عدة بلدان، موضحا أن مصر نالت قسطا كبيرا من الاهتمام، بحيث يتمكن المستخدم المصري من التحدث مع مساعد جوجل بشكل سهل وبسيط

وأضاف جرار خلال حديثه مع الزميل تامر إمام مقدم برنامج Tech 7 عبر صفحة اليوم السابع على فيسبوك، أن عمليات البحث عبر جوجل داخل مصر في الآونة الأخيرة ركزت على موضوعات متعلقة بفيروس كورونا، بجانب بعض المواد التعليمية.

الجدير بالذكر أن برنامج "Tech 7"، هو برنامج أونلاين يتم إذاعته عبر صفحة اليوم السابع على فيسبوك، ويتم بثه من داخل صالة التحرير، ويعتمد على مناقشة الموضوعات التكنولوجية من خلال الخبراء والمتخصصين.

ويذاع برنامج Tech 7 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع

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