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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503 ) السبت 16/5/2020
أخبار فلسطينية
تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بـ “كورونا” في فلسطين وشفاء 5 أخرى وإغلاق…
تحذير فلسطيني من تعيين مسؤولة إسرائيلية في «فيسبوك»
العليا لإحياء النكبة تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على قرارات الشرعية الدولية
أشتية: سياسات الاحتلال خطر على استقرار المنطقة
هنية:لا تقدم في وساطة تبادل الأسرى مع إسرائيل
مشعل: دور الأردن مشهود في مواجهة المشروع الصهيوني
الكسواني ينفى وجود اتفاق سرِّي بين الأردن والاحتلال للصلاة في الأقصى
أخبار إسرائيلية
جهات إسرائيلية قلقة من تبعات الضم.. ودعوات لاعتماد وسائل نضالية جديدة في وجه… وديع عواودة
فوضى تعيين الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. نتنياهو ضعيف أم يتطلع لانتخابات رابعة؟
معاريف": أفراد الأمن الذين قتلوا الشاب مصطفى يونس لن يُحاكموا
مصادر أمنية إسرائيلية: الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ونوايا الضم قد تؤديان إلى تصعيد أمني
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يريد الضغط على إسرائيل للتخلي عن خططتها لضم الأراضي
الجامعة العربية:تنفيذ مخططات الضم جريمة حرب جديدة
أخبار عربية
عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن
لبنان يطالب بنقطة حدودية تحتلها إسرائيل
الأزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطينيين
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القدس
الشيخ صفوت فريج في الذكرى الـ 72 للنكبة: مساجدنا ومقدساتنا هي خير من…
النكبة 72” الأجداد يروون للأبناء والأحفاد فصول “التغريبة الفلسطينية” وحلم العودة يراود الجميع…
وزارة الإعلام الفلسطينية تعقد الندوة الأسبوعية بعنوان “الرد على خطوة الضم”
الفلسطينيون يستذكرون أصل الحكاية في يوم “النكبة” ويؤكدون: ما كانت لتقع لولا إرهاب…
إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة شاطئ غزة
الشرق الاوسط
مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء في ذكرى «النكبة»
الشروق المصرية
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية
فتح: تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي
الفلسطينيون يحيون يوم «النكبة» بدون فعاليات شعبية لأول مرة بسبب كورون
الخليج الاماراتية
الأزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطينيين
الاهرام المصرية
في ذكرى النكبة.. أدوات رقمية تساعد الفلسطينيين على ربط ماضيهم بحاضرهم
الاتحاد الأوروبي يريد الضغط على إسرائيل للتخلي عن خططتها لضم الأراضي
الغد الأردنية
مصادر أمنية: الأزمة الاقتصادية بالضفة قد تؤدي إلى انتفاضة
الولايات المتحدة لم تعد تفهم إسرائيل
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويعزل بلدة يعبد عن العالم الخارجي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اعتداء أمن السلطة على 3 قاضيات يثير ردود فعل منددة
أمن السلطة يعتقل الصحفي أنس حواري بعد الاعتداء عليه
تظاهرات رقمية لإحياء ذكرى النكبة بسبب "كورونا"
مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة
كورونا.. لا إصابات جديدة بغزة وتسجيل 6 حالات في حي الثوري بالقدس
فصائل ومنظمات تؤكد خيار المقاومة لمواجهة مخططات التصفية
فرار 7 موقوفين من نظارة التوقيف في نابلس
عائلة فلسطينية تناشد للكشف عن مصير نجلها المعتقل في سوريا
دعوات عربية وإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه
القدس المحلية
أهالي قلقيلية يستذكرون تخوفاتهم من أطماع الاحتلال في ذكرى النكبة
إصابة اثنين من الشرطة الاسرائيلية بإطلاق نار في الطيرة داخل الخط الأخضر
غزة: زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين
إصابات وإعتقالات ومداهمات في يعبد
مستشفى "سانت جون" يطلق حملة إغاثية لعلاج 50 ألف مريض عيون
فتح": كل الخيارات أمامنا مفتوحة لمواجهة مشروع الضم
الدفاع المدني يخمد 6 حرائق بمحافظة جنين
الحياة الجديدة
نقابة الصحفيين تدعو إلى مزيد من التغطية والتوثيق لاعتداءات الاحتلال
6 ملايين شيقل خسائر اصحاب المتنزهات والصالات والمطاعم في واد
الزعنون يثمّن مواقف العاهل الأردني الرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية
أخوة مسيحية اسلامية تتجسد على حاجز المحبة
الأيام
»شيخ مؤذني جنين يستذكر الأذان في زرعين المهجرة
»إصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم
»ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 266
»ست إصابات جديدة بكورونا بالقدس المحتلة
»وفاة فلسطيني بكورنا في الإمارات
»أربعة أجيال لا تنسى النكبة.. وتتذكر كل شيء
وكالة صفا
عريقات يجري مباحثات مع وزير الخارجية التركي
الجاغوب: تأجيل اجتماع القيادة الذي كان مقررا اليوم في رام الله
"اللجنة الشعبية وحي المواصي" تحييان ذكرى النكبة ٧٢ في خانيونس
الشرطة: انخفاض بقضايا العنف الأسري خلال فترة الطوارئ
"فتح": كل الخيارات أمامنا مفتوحة لمواجهة مشروع الضم
تنويه بشأن استلام حقائب الدفعة الـ3 للعائدين عبر معبر رفح
ضبط تمور ودواجن مهربة في الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
الأردن: جهود لبلورة موقف دولي لردع إسرائيل من ضم أرض فلسطينية
الاتحاد الأوروبي يبحث الرد على مخططات الاحتلال للضم
إصابات بالاختناق بقمع المحتجين على مصادرة أراضي الساوية
إصابة صياد برصاص الاحتلال في عرض بحر شمال القطاع
في الذكري الـ 72 للنكبة عدد الفلسطينين المهجرين يتجاوز الـ13 مليونا
هيئة المعابر: إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1168 مواطناً عائداً
فلسطين اليوم
الفصائل تؤكد تمسكها بالمقاومة حتى العودة وتحرير كامل تراب فلسطين
الجهاد الإسلامي في ذكرى النكبة: مصممون على استمرار المقاومة وفي مقدمتها "المقاومة المسلحة"
عائلة "أبو حميد"...نكبات مستمرة منذ 1948
الأزهر: الذكرى الـ72 للنكبة تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
الاحتلال يُخطر 8 منازل بوقف البناء في بيت لحم لهذا السبب
"اسرائيل" تدفع البرلمان الألماني لسن قانونٍ جديد
الشيخ عدنان يدعو لإقامة الجمعة الرابعة من رمضان في يعبُد
سما نيوز
تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن
عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين...
واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..
جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل وفاتين و25 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة..
العاهل الاردني: إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن
ترحيب فلسطيني بتصريحات الملك عبدالله حول قرار الضم الإسرائيلي وعواقبه الخطيرة
عورتاني: سنتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العودة للمدارس في أغسطس...
تجديد الاعتقال الاداري للاسيرة شروق البدن قبل يوم واحد من موعد الافراج عنها
اصابة جراء حادث سير ذاتي تسبب الى اضرار كبير
الممثل الأعلى الأوروبي يؤكد تجنب أي محاولة إسرائيلية للضم
عرب 48
قوات الاحتلال تداهم عدّة منازل في يعبد وتعتقل سيدة وابنت
3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بأبو ديس
إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
وكالة وفا
(محدث) قوات الاحتلال تنفذ عمليات عنف وترويع في بلدة ..
احتراق أراض زراعية شرق يطا بسبب قنابل أطلقها الاحتلا
الشرطة: انخفاض في قضايا العنف الأسري خلال فترة الطوا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 أيار (مايو)
- 1994م الجيش الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدا لتسليمه للفلسطينيين.
- 1993م مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.
- 1993م سلطات الأمن المصرية تعتقل أفراد عصابة إسرائيلية لتهريب العملة المزوّرة.
- 1948م لواء شيفع السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس- يافا، ولكنه يتمكن من الاستيلاء على القرى المجاورة.
- 1948م سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية واستسلمت المدينة ودخلها الصهاينة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 91ممواطنا من أهلها ثم فرضوا منع التجول وطلبوا من الباقيين من أهلها التوجه إلى مبنى الشرطة فقتلوا بعض الشباب واعتقلوا البعض الآخر ثم أقاموا نصبا تذكارياً لقتلاهم كتب عليه تخليدا لذكرى 75000 مقاتل يهودي سقطوا أمام أسوار عكا.
- 1936م انطلاق الثورة المسلحة في فلسطين ضد الانتداب البريطاني، بعد الإعلان عن الإضراب العام.
- 1916م اتجهت أنظار دول الوفاق وأطماعهم إلى أملاك الدولة العثمانية (الرجل المريض) بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، فجرت محادثات سرية لهذا الغرض بين روسيا القيصرية وإنجلترا وفرنسا في لندن وبتروغراد وباريس.
- 1790م اندلاع أعمال عنف ضد اليهود في مدينة وارسو (في بولندا اليوم).
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