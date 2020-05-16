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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503 ) السبت 16/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بـ “كورونا” في فلسطين وشفاء 5 أخرى وإغلاق…

تحذير فلسطيني من تعيين مسؤولة إسرائيلية في «فيسبوك»

العليا لإحياء النكبة تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على قرارات الشرعية الدولية

الكسواني ينفى وجود اتفاق سرِّي بين الأردن والاحتلال للصلاة في الأقصى

أخبار إسرائيلية

جهات إسرائيلية قلقة من تبعات الضم.. ودعوات لاعتماد وسائل نضالية جديدة في وجه… وديع عواودة

نتنياهو يتعهد تنفيذ «الضم»

فوضى تعيين الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. نتنياهو ضعيف أم يتطلع لانتخابات رابعة؟

معاريف": أفراد الأمن الذين قتلوا الشاب مصطفى يونس لن يُحاكموا

مصادر أمنية إسرائيلية: الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ونوايا الضم قد تؤديان إلى تصعيد أمني

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يريد الضغط على إسرائيل للتخلي عن خططتها لضم الأراضي

الجامعة العربية:تنفيذ مخططات الضم جريمة حرب جديدة

أخبار عربية

عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن

الأزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

الشيخ صفوت فريج في الذكرى الـ 72 للنكبة: مساجدنا ومقدساتنا هي خير من…

النكبة 72” الأجداد يروون للأبناء والأحفاد فصول “التغريبة الفلسطينية” وحلم العودة يراود الجميع…

وزارة الإعلام الفلسطينية تعقد الندوة الأسبوعية بعنوان “الرد على خطوة الضم”

الفلسطينيون يستذكرون أصل الحكاية في يوم “النكبة” ويؤكدون: ما كانت لتقع لولا إرهاب…

إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة شاطئ غزة

الشرق الاوسط

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء في ذكرى «النكبة»

الشروق المصرية

فتح: تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي

الفلسطينيون يحيون يوم «النكبة» بدون فعاليات شعبية لأول مرة بسبب كورون

الخليج الاماراتية

الأزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطينيين

الاهرام المصرية

في ذكرى النكبة.. أدوات رقمية تساعد الفلسطينيين على ربط ماضيهم بحاضرهم

الاتحاد الأوروبي يريد الضغط على إسرائيل للتخلي عن خططتها لضم الأراضي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

أهالي قلقيلية يستذكرون تخوفاتهم من أطماع الاحتلال في ذكرى النكبة

إصابة اثنين من الشرطة الاسرائيلية بإطلاق نار في الطيرة داخل الخط الأخضر

غزة: زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين

إصابات وإعتقالات ومداهمات في يعبد

مستشفى "سانت جون" يطلق حملة إغاثية لعلاج 50 ألف مريض عيون

فتح": كل الخيارات أمامنا مفتوحة لمواجهة مشروع الضم

الدفاع المدني يخمد 6 حرائق بمحافظة جنين

الحياة الجديدة

نقابة الصحفيين تدعو إلى مزيد من التغطية والتوثيق لاعتداءات الاحتلال

6 ملايين شيقل خسائر اصحاب المتنزهات والصالات والمطاعم في واد

الزعنون يثمّن مواقف العاهل الأردني الرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية

أخوة مسيحية اسلامية تتجسد على حاجز المحبة

الأيام

»شيخ مؤذني جنين يستذكر الأذان في زرعين المهجرة

»إصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

»ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 266

»ست إصابات جديدة بكورونا بالقدس المحتلة

»وفاة فلسطيني بكورنا في الإمارات

»أربعة أجيال لا تنسى النكبة.. وتتذكر كل شيء

وكالة صفا

عريقات يجري مباحثات مع وزير الخارجية التركي

الجاغوب: تأجيل اجتماع القيادة الذي كان مقررا اليوم في رام الله

"اللجنة الشعبية وحي المواصي" تحييان ذكرى النكبة ٧٢ في خانيونس

الشرطة: انخفاض بقضايا العنف الأسري خلال فترة الطوارئ

"فتح": كل الخيارات أمامنا مفتوحة لمواجهة مشروع الضم

تنويه بشأن استلام حقائب الدفعة الـ3 للعائدين عبر معبر رفح

ضبط تمور ودواجن مهربة في الخليل

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين...

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل وفاتين و25 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة..

العاهل الاردني: إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن

ترحيب فلسطيني بتصريحات الملك عبدالله حول قرار الضم الإسرائيلي وعواقبه الخطيرة

عرب 48

قوات الاحتلال تداهم عدّة منازل في يعبد وتعتقل سيدة وابنت

3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بأبو ديس

إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

وكالة وفا

(محدث) قوات الاحتلال تنفذ عمليات عنف وترويع في بلدة ..

احتراق أراض زراعية شرق يطا بسبب قنابل أطلقها الاحتلا

الشرطة: انخفاض في قضايا العنف الأسري خلال فترة الطوا..

حدث في مثل هذا اليوم

16 أيار (مايو)

1994م الجيش الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدا لتسليمه للفلسطينيين.

1993م مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.

1993م سلطات الأمن المصرية تعتقل أفراد عصابة إسرائيلية لتهريب العملة المزوّرة.

1948م لواء شيفع السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس- يافا، ولكنه يتمكن من الاستيلاء على القرى المجاورة.

1948م سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية واستسلمت المدينة ودخلها الصهاينة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 91ممواطنا من أهلها ثم فرضوا منع التجول وطلبوا من الباقيين من أهلها التوجه إلى مبنى الشرطة فقتلوا بعض الشباب واعتقلوا البعض الآخر ثم أقاموا نصبا تذكارياً لقتلاهم كتب عليه تخليدا لذكرى 75000 مقاتل يهودي سقطوا أمام أسوار عكا.

1936م انطلاق الثورة المسلحة في فلسطين ضد الانتداب البريطاني، بعد الإعلان عن الإضراب العام.

1916م اتجهت أنظار دول الوفاق وأطماعهم إلى أملاك الدولة العثمانية (الرجل المريض) بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، فجرت محادثات سرية لهذا الغرض بين روسيا القيصرية وإنجلترا وفرنسا في لندن وبتروغراد وباريس.