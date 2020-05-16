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نفذ عمليات عنف وترويع

الاحتلال يعتقل سيدة وابتنها خلال مداهمات في بلدة يعبد بجنين

16 آيار / مايو 2020 10:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، سيدة وابنتها، خلال اقتحام حي السلمة والحي الغربي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال معززة بنحو 20 جيبا وآليه عسكرية، جددت عمليات الدهم والاقتحام لعدة احياء في البلدة، واعتقلوا السيدة سهيلة محمد يوسف أبو بكر (45 عاما) وهي أم لثمانية أبناء، وابنتها ايمان نظمي أبو بكر ( 16 عاما).

وأوضحت، أن اعتقال السيدة جرى أثناء تواجدها في منزل والدها، حيث تم ترويع الأسرة وخصوصا الأطفال وإطلاق قنابل صوت داخل المنزل، فيما تم تحطيم محتويات منزل شقيقها أحمد أبو بكر.

يشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت نظمي محمد يونس أبو بكر (48 عاما) زوج السيدة سهيلة، قبل 5 أيام.

 وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي العديد من منازل المواطنين في احياء مختلفة بالبلدة، وتمركز الجنود على اسطح عدد منها، وعرف من أصحاب المنازل المستهدفة: منزل المواطن عطية محمد يونس أبو بكر، وشقيقيه ربحي، ونظمي أبو بكر، وسائد، ورائد عمر أبو بكر، وبسام محمود الشيخ علي، واشقائه عدنان، وباسم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد عزلت صباح الجمعة، بلدة يعبد عن العالم الخارجي، وأغلقت المدخل الرئيسي (الشرقي) للبلدة بالبراميل والحجارة ثم عززته بالمكعبات الاسمنتية، ومنعت المواطنين من المرور، في حين أغلقت جرافة إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية بالسواتر الترابية، طرقا فرعية في محيط البلدة، وأغلقت الشارع الواصل بين بلدة يعبد وقرى: النزلة وطورة الغربية وطورة الشرقية، بالمكعبات الإسمنتية، في محاولة لإحكام الحصار على البلدة وعزلها عن محيطها الخارجي، بينما تم اعتقال شابين ونكلت بأسرة بعد اقتحام منزلها.

 

 

 

 

 

 

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