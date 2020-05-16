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بلدية خان يونس و"الفكر الحر" تبحثان التعاون المشترك

16 آيار / مايو 2020 11:32

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غزة- الراي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع مجلس إدارة جمعية الثقافة والفكر الحر سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسيرة التنمية والتطوير بما يخدم كافة القطاعات المجتمعية.

وكان م. البطة قد التقى في مكتبه أمس مدير عام الجمعية أ. مريم زقوت، وعضو مجلس الإدارة م. بشير وادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة في تعزيز التعاون والتشبيك المشترك بين البلدية والجمعية.

وتناول المجتمعون جُملة من البرامج والأنشطة والقضايا التي تهم الطرفين وتخدم قطاعات الشباب والمرأة والطفل وكذلك تنفيذ فعاليات تساهم في نهضة المجتمع في شتى المجالات الحياتية.

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