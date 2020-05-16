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بدء تسليم أمتعة الدفعة الثالثة من العائدين عبر معبر رفح غداً الاحد

16 آيار / مايو 2020 11:36

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غزة- الراي

تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية (12-14 مايو) أو وكلائهم، بأنه سيتم الاتصال بهم هاتفياً لتسليمهم أمتعتهم وحقائبهم بدءاً من الأحد المقبل 17 مايو، وفق الخطوات والشروط الآتية:

1) إحضار بطاقة الهوية للمستلم. 

2) ارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول لحرم المعبر.

3) التزام التباعد وعدم التجمهر.

4) عدم التوجه إلى المعبر إلا بعد تلقي إتصال؛ منعاً للازدحام والتجمهر.

5) لن يسمح بدخول المعبر إلا لمن يتبع الشروط المذكورة أعلاه، حفاظاً على السلامة العامة.

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