الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على محلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد

غزة- الراي

نظم مفتشو وزارة "الاقتصاد الوطني" جولات ميدانية مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة، "إن طواقم الوزارة نظموا جولات صباحية ومسائية على مصانع الحلويات والسكاكر في إطار الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك".

وذكرت أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الحلويات والشوكولاتة ومستلزمات العيد، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع والمحلات التجارية بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.

ونظمت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة 8 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 92 منشأه تجارية، خلال اليومين الماضيين، حيث تم تحرير 18 محاضر ضبط، و15 محضر اتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية.

ونظمت جولات مشتركة بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ومشاركة مباحث التموين على مصانع الحلقوم والسكاكر بمحافظة غزة.