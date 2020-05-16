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الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد

16 آيار / مايو 2020 11:47

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غزة- الراي

نظم مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، أن طواقم الوزارة نظموا جولات صباحية ومسائية على مصانع الحلويات والسكاكر في إطار الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك.
وبين التقرير، أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الحلويات والشوكولاتة ومستلزمات العيد، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع والمحلات التجارية بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.
كما قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 8 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 92 منشأه تجارية، خلال اليومين الماضيين.
وبين التقرير أنه تم تحرير 18 محاضر ضبط، و15 محضر اتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وبمحافظة غزة تم تنظيم جولات مشتركة بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ومشاركة مباحث التموين على مصانع الحلقوم والسكاكر.

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