وزارة العدل : حق العودة مقدس غير قابل للتصرف والمساومة

غزة- الراي

أكدت وزارة العدل على أن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه فى الذكري الـ 72 للنكبة شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة بكل الوسائل المتاحة، وزرع ثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا، حتى تبقى الذاكرة متيقظة لاستنهاض أبنائنا للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين لم ينسوا أرضهم وديارهم رغم آلام التهجير وقسوة التشرد وخصوصا في سوريا ولبنان.

ودعت الدول الإسلامية والعربية قاطبة بنبذ مسيرة التطبيع ومقاطعة المطبعين مع الاحتلال، والتوقف عن المحاولات القبيحة لشرعنة وجوده، واعتبار التطبيع خيانة عظمى لقيم الأمة ودينها وتاريخها وحضارتها، والعمل بشكل جدي على كبح جماح شراهة الاحتلال اللامحدودة في سرقة الأرض الفلسطينية، وارتكاب مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة باستخدام أساليب فاعلة ومؤثرة في الضغط على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المستمرة في ظل جائحة كورونا، ورفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، يمنع فيها مليونا إنسان من السفر والتنقل والحصول على غذائهم ودوائهم.