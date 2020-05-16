وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية بدء تسليم أمتعة الدفعة الثالثة من العائدين عبر معبر رفح غداً الاحد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس و"الفكر الحر" تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية هجوم أميركي حاد على الجنائية الدولية بإيعاز إسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل سيدة وابتنها خلال مداهمات في بلدة يعبد بجنين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بـ"كورونا" في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء جافة شديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503 ) السبت 16/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية WhatsApp Business يتيح لمستخدميه إضافة صفحات فيس بوك لحساباتهم مباشرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

برهوم: ثورة شعبنا العارمة في وجه الاحتلال مسألة وقت

16 آيار / مايو 2020 12:28

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن حالة الرفض المتصاعدة لدى شعوب الأمة، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم للتطبيع مع العدو، وللمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، تأکید على مکانة فلسطين والأقصى فی قلوب ووجدان الأمة جمعاء.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن الأمة لم ولن تنسى فلسطين مهما بلغ حجم التآمر علیها، وکيّ وعیها، وتمزیقها ونهب ثرواتها.

وأشار برهوم إلى أن العمليات البطولية والشجاعة التي تجري يوميًا في الضفة الغربية والقدس ضد العدو الصهيوني تؤكد روح المقاومة التي تسري في عروق أبناء شعبنا.

وأكد أن كل عمليات التخويف والإرهاب والقمع والتنسيق الأمني مع العدو لن تزيد المقاومين إلا إصرارًا على الاستمرار في هذا الطريق، واستكمال مشوار التحرير، وانتزاع حقوقهم بالقوة مهما بلغت التضحيات.

وشدد الناطق باسم حماس على أن ثورة شعبنا العارمة في وجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت.

ونوه برهوم بأن استعادة وحدة الأمة وقوتها وتسخير مقدراتها فی ساحة المواجهة الحقیقیة مع العدو الصهیوني، ودعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحریر فلسطين، وحماية المنطقة من الخطر الصهيوني واجب علیهم ومسؤولیة الجمیع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟