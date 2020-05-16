برهوم: ثورة شعبنا العارمة في وجه الاحتلال مسألة وقت

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن حالة الرفض المتصاعدة لدى شعوب الأمة، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم للتطبيع مع العدو، وللمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، تأکید على مکانة فلسطين والأقصى فی قلوب ووجدان الأمة جمعاء.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن الأمة لم ولن تنسى فلسطين مهما بلغ حجم التآمر علیها، وکيّ وعیها، وتمزیقها ونهب ثرواتها.

وأشار برهوم إلى أن العمليات البطولية والشجاعة التي تجري يوميًا في الضفة الغربية والقدس ضد العدو الصهيوني تؤكد روح المقاومة التي تسري في عروق أبناء شعبنا.

وأكد أن كل عمليات التخويف والإرهاب والقمع والتنسيق الأمني مع العدو لن تزيد المقاومين إلا إصرارًا على الاستمرار في هذا الطريق، واستكمال مشوار التحرير، وانتزاع حقوقهم بالقوة مهما بلغت التضحيات.

وشدد الناطق باسم حماس على أن ثورة شعبنا العارمة في وجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت.

ونوه برهوم بأن استعادة وحدة الأمة وقوتها وتسخير مقدراتها فی ساحة المواجهة الحقیقیة مع العدو الصهیوني، ودعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحریر فلسطين، وحماية المنطقة من الخطر الصهيوني واجب علیهم ومسؤولیة الجمیع.