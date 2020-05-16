وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية بدء تسليم أمتعة الدفعة الثالثة من العائدين عبر معبر رفح غداً الاحد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس و"الفكر الحر" تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية هجوم أميركي حاد على الجنائية الدولية بإيعاز إسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل سيدة وابتنها خلال مداهمات في بلدة يعبد بجنين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بـ"كورونا" في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء جافة شديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503 ) السبت 16/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية WhatsApp Business يتيح لمستخدميه إضافة صفحات فيس بوك لحساباتهم مباشرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: تأجيل لقاء رام الله يؤكّد عدم جدية السلطة بمواجهة ضم الضفة

16 آيار / مايو 2020 12:35

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تأجيل لقاءات قيادة السلطة الفلسطينية مع بعض الفصائل، يؤكد عدم جديتها في اتخاذ أي موقف عملي أو تنفيذ أي خطوة على الأرض لمواجهة مشاريع ضم الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم وفي تصريح صحفي، اليوم السبت، أن السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال وتعمل على تطويرها، بالرغم من الرفض الوطني الجامع لهذه السياسة.

ودعا السلطة في رام الله للالتزام بالموقف الوطني المجمع عليه، المتمثل بضرورة انسحاب قيادة السلطة من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، والدعوة لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت للتباحث حول إستراتيجية نضال موحدة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس دعا إلى اجتماع في رام الله اليوم لبحث الرد على قرار إسرائيلي محتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟