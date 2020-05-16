حماس: تأجيل لقاء رام الله يؤكّد عدم جدية السلطة بمواجهة ضم الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تأجيل لقاءات قيادة السلطة الفلسطينية مع بعض الفصائل، يؤكد عدم جديتها في اتخاذ أي موقف عملي أو تنفيذ أي خطوة على الأرض لمواجهة مشاريع ضم الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم وفي تصريح صحفي، اليوم السبت، أن السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال وتعمل على تطويرها، بالرغم من الرفض الوطني الجامع لهذه السياسة.

ودعا السلطة في رام الله للالتزام بالموقف الوطني المجمع عليه، المتمثل بضرورة انسحاب قيادة السلطة من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، والدعوة لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت للتباحث حول إستراتيجية نضال موحدة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس دعا إلى اجتماع في رام الله اليوم لبحث الرد على قرار إسرائيلي محتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.