شرطة المرور: وفاة مسن في حادث سير شرق غزة

غزة – الرأي:

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، عن وفاة مواطن ستيني في حادث سير وقع شرق مدينة غزة.

وأكدت وفاة المسن فتحي سالم أبو خشم (69 عام) في حادث مروري على شارع صلاح الدين بالقرب من "محطة الشوا" شرق غزة.