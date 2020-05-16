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الدفاع المدني يوجه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

16 آيار / مايو 2020 03:08

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غزة- الراي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، إرشادات للمواطنين، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وقد توقعت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في غزة لتتراوح غدا الأحد حتى الثلاثاء بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة، وعدم إشعال النيران بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة، خصوصاً القريبة من ممتلكات المواطنين ،كما حثت على تفقد الأسلاك والتمديدات الكهربائية والغاز.

ودعت إلى عدم ترك الأطفال يلعبون تحت أشعة الشمس، والانتباه للمواد القابلة للاشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب والشمس المباشرة.

ونوهت لسكان المنازل التي أسطحها من الصفيح (الزينقو) إلى وضع صفائح كرتونية وتبريدها بالمياه فترة الذروة، ومتابعة الأطفال الرضع والصغار، والإكثار من شرب المياه والسوائل أثناء السحور.

ودعت المواطنين إلى الاتصال على رقم طوارئ الدفاع المدني (102)، حال حدوث أي طارئ.

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