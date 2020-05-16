"الشباب والرياضة" تفتتح رعايتها للمبادرات التطوعية في شمال غزة

غزة- الراي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة رعاية المبادرات الشبابية التطوعية، بتنفيذ مبادرة "القضايا الوطنية" بمحافظة شمال غزة، من خلال مركز نسمات الشبابي.

واستهدفت المبادرة زيارة (15) جريحا من مصابي مسيرات العودة، وقدم مشرفو المبادرة هدايا رمزية ودرعا تقديريا لكل جريح.

وأوضح خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة أن المبادرة تمثل لمسة وفاء لمصابي مسيرات العودة، وتأكيد على الحق الفلسطيني في أرضه تزامنا مع الذكرى (72) للنكبة، وأضاف بحور أن الوزارة ترعى (60) مبادرة شبابية من بينها العديد من المبادرات التطوعية التي تستهدف قطاعات المجتمع ودعم صموده .

من جانبهم، اشاد مشرفوا المبادرة من مركز نسمات بدعم الوزارة، وأشاروا إلى وجود العديد من المبادرات الوطنية والإرشادية لصالح المجتمع.

بدورهم ، شكر المستهدفون مبادرة "القضايا الوطنية" وأكدوا أن تضحياتهم من أجل الوطن وتأكيد على حق العودة والتمسك بالحقوق المسلوبة.

يذكر أن الوزارة تشرف على رعاية (60) مبادرة شبابية، بقيمة (20) ألف دولار.