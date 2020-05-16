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"قوافل الخير" تنفذ مشروع ذبح وتوزيع (3) عجول على الاسر المتعففه

16 آيار / مايو 2020 03:36

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غزة- الراي

نفذت جمعية قوافل الخير، في الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك ، مشروع ذبح وتوزيع ثلاثة عجول على العائلات المستورة في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، منصور ريان:" بحمد الله وفضله، في العشر الأواخر من شهر رمضان، ننفذ مشروع لحوم الخير وذلك بتوزيع 3 عجول على 840 عائلة محتاجة بمناطق مختلفة في قطاع غزة".

وأشار ريان الى أن العائلات المستفيدة من المشروع تم اختيارها من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية.

وأكد أن هذا العمل الخيري، جاء في يوم الجمعة الذي تجتمع فيه العائلات الفلسطينية، حيث ساهم في توفير حاجة أساسية للعائلات التي لا تستطيع شراء اللحوم.

وشكر ريان أهل الخير في الدول العربية والاسلامية على تبرعاتهم وصدقاتهم لصالح الفقراء والمحتاجين في القطاع، قائلا إن الحاجة لمزيد من الصدقات مازالت كبيرة نظرا للعدد الكبير من العائلات المحتاجة بسبب الحصار والإغلاق الناجم عن كورونا.

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"قوافل الخير" تنفذ مشروع ذبح وتوزيع (3) عجول على الاسر المتعففه

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