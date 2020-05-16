حماس تثمن دعوة مسؤولين بالأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى الأطفال

غزة – الرأي:

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البيان المشترك لمسؤولي الأمم المتحدة الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وغياب التدابير الوقائية للأسرى.

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الصحية الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراح عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال وإنقاذهم من الخطر المتزايد للإصابة بفيروس كورونا.

وحمّلت حماس مجدداً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، وعن عدم استجابته للنداءات الأممية والمطالبات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عن الأسرى.