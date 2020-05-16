القدرة: تعافي حالتين من إصابات كورونا بغزة

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، تعافي حالتين جديدتين من إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع اجمالي حالات التعافي إلى 16 حالة ولاتزال 4 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.



وقال القدرة "لقد أجرى المختبر المركزي فحص 106 عينة خلال 24 ساعة الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة".

وتابع "بعد اتمام توزيع واستضافة 1168 عائد في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري فان وزارة الصحة تتابع 1574 مستضاف في 16مركز حجر صحي لقضاء فترة 21 يوم برعاية كاملة".

وجاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج "هنا فلسطين" والذي بث عبر فضائية الاقصى، للحديث حول مستجدات المشهد الصحي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح القدرة أنه يتم سحب العينات للمستضافين مرتين في بداية وجودهم في مراكز الحجر الصحي وقبل خروجهم منها للاطمئنان على سلامتهم وفق البروتوكول المعتمد ويتم اتخاذ التدابير اللازمة حال وجود اي اصابة.

وأشار إلى أن الاجراءات المتخذة في المعابر ومراكز الحجر الصحي استطاعت حماية قطاع غزة لكن تفشي الوباء حولنا يبقينا في عين الخطر.

وشدد القدرة على أنه يجب على كل مواطن استشعار دوره في ابقاء قطاع غزة خالي من فيروس كورونا بعدم التراخي والالتزام باجراءات الوقاية والمكوث في المنزل مع تجنب الزحام وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة.

وطالب الجهات المعنية بدعم الاحتياجات الطارئة لوزارة الصحة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.