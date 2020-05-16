الاحتلال يمدد توقيف 46 أسيرًا

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن محكمتي الاحتلال في "عوفر" و"سالم" قررتا اليوم تمديد توقيف 46 أسيرا لفترات مختلفة بذريعة استكمال التحقيق.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، "إن محكمة عوفر مددت توقيف الأسرى: عبيدة الطيطي، وسعيد جعبري، ومحمد أبو هشهش، وزياد أبو سالم، وصهيب جفال، وعبد الرحمن حماد، ومحمد طميزي، وعبد الفتاح أبو جحيشة، ومحمد اسمر ثمانية أيام للتحقيق، والأسير عبد المجيد الرجبي 8 ايام لتقديم لائحة اتهام".

كما مددت "عوفر" توقيف الأسرى: داوود جفال، وبراء عمار 7 أيام للتحقيق، والأسرى سليمان عصفور، وابراهيم أبو رداحة، وحمزة فقيه، وناصر عساكرة، ومحمد طه، وأنس حلايقة، وربيع فروخ 6 أيام للتحقيق، فيما مددت للأسير مجدي الديك 6 أيام للتحقيق وتحويل ملفه للنيابة، أما الأسير محمد الحروب فمددت توقيفه 4 أيام للتحقيق.

وأوضحت الهيئة، أن محكمة سالم العسكرية مددت الأسرى: ناصر بسام أبو بكر 12 يوما للتحقيق، والقاصر قاسم أبو بكر 5 أيام لتحويل القضية للنيابة، فيما قدمت لائحة اتهام للأسير سعيد فاروق أبو هنية وعينت جلسة له في 14 تموز القادم.

كما تم تقديم لائحة اتهام بحق الأسرى: عبد الله رضوان، ومعاوية رضوان، ومحمود نضال رضوان وتعيين جلسات محكمة لهم في 14 تموز.

ومددت توقيف الأسرى: مرسيل باسم أبو بكر، وأنس كامل أبو شمله، وعلي محمود أبو بكر 7 أيام إضافية، ومنعت الأسرى ثابت عطية أبو بكر، ورأفت عطية أبو بكر من لقاء المحامي، ومددتهما 12 يوما للتحقيق، وعينت جلسة للأسير أحمد جواد أبو بكر في "بيتح تكفا" الاحد المقبل.

ومنعت الأسير ربحي محمد أبو بكر من لقاء محاميه ومددت توقيفه 8 ايام للتحقيق، وياسين يوسف حسين صباح تابع "بيتح تكفا" 8 أيام للتحقيق، كما منعت أحمد ربحي أبو بكر من لقاء محاميه ومددته 12 يوما، ومحمد محمود أبو بكر ممنوع من لقاء محاميه وتم تمدد توقيفه 6 ايام، وكامل أبو شملة تم تمديد توقيفه 12 يوما للتحقيق.

كما مددت محكمة سالم العسكرية توقيف الأسير نظمي محمد أبو بكر 6 أيام، ومنعته من لقاء محامية، ومحمد عبد الرحيم نصر 8 أيام للتحقيق، ويوسف صباح في "بيتح تكفا" 8 أيام، ومنعت الأسير عنان شامي من لقاء محاميه ومددت توقيفه 7 أيام، وغسان النجار 10 ايام، وعميد حوتري 8 أيام، ومنعت باسل عطية أبو بكر من لقاء محاميه ومددته 12 يوما، والفتى خالد ربحي أبو بكر (14 عاما) تم تمديد توقيفه 6 ايام للتحقيق.