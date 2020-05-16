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هيئة الزكاة تشرع بتوزيع 7000سلة غذائية على أسر متعففة بالقطاع

16 آيار / مايو 2020 08:06

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غزة- الرأي:

شرعت هيئة الزكالة الفلسطينية، بتنفيذ مشروع توزيع 7000 سلة غذائية على الأسر المستورة والمتعففة في كافة محافظات قطاع غزة وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة.
 
وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الزكاة الفلسطينية أ.إياد شعبان أن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة من المشاريع الإنسانية و الاغاثية التي تنفذها الهيئة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في ظل انتشار جائحة كرونا، واستمرار الحصار وتردي الحالة الاقتصادية.

 وبين أن كل سلة تحتوي على 10 أصناف من الخضار والبيض والأجبان المحلية الطازجة، شاكرا الجهود التي قام بها تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نحو إيصال تلك المساعدات لمستحقيها في كافة محافظات القطاع.

وبدوره ثمن مدير عام تجمع المؤسسات الخيرية في فلسطين م.ايهاب الغصين دور هيئة الزكاة الفلسطينية في دعم تلك المشاريع الانسانية لما تحققه في رسم للبسمة على وجوه أهلنا في قطاع غزة في ظل تصاعد الازمات التي يعيشها قطاعنا الحبيب، متمنيا للهيئة مزيدا من التقدم والعطاء لما فيه الخير لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

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