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ديوان الموظفين يعلن نتائج تقييم الأداء للعام 2019

17 آيار / مايو 2020 07:34

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غزة- الراي

أعلن ديوان الموظفين العام عن ، نتائج تقييم الأداء الحكومي لمختلف الموظفين من كافة الوزارات والمؤسسات العاملة للعام 2019.
ونشر ديوان الموظفين العام عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، نتائج تقييم الأداء للعام 2019، التي ترصد انجازات الموظفين في فئات عدة عن العام المنصرم.
ودعا ديوان الموظفين العام، كافة الموظفين والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، الإطلاع على نتائج تقييم الأداء الخاص بهم عن العام المنصرم، عبر الدخول إلى صفحاتهم الشخصية التابعة للخدمات الحكومية الالكترونية.
ولفت ديوان الموظفين العام، إلى فتح باب التظلمات أمام الموظفين المعترضين، خلال الفترة من الرابع عشر من مايو الجاري، حتى الثالث من يونيو المقبل، قبل البدء باعتماد نتائج تقييم الأداء واسقاطه على مستقبل الموظفين في مجالات عدة أبرزها قطاع التدريب.

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