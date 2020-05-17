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جول مورنينج.. رونالدينيو يهز شباك تشيلسى بتسديدة خادعة

17 آيار / مايو 2020 07:37

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرازيلى السابق رونالدينيو، هدفا رائعا فى شباك فريق تشيلسي الإنجليزي، عندما كان ضمن صفوف فريق برشلونة الإسباني، خلال موسم 2004 – 2005، من دورى أبطال أوروبا.

أحرز رونالدينيو، هدفه فى شباك تشيلسي، من تصويبة خادعة، لم يحرك الحارس التشيكى بيتر تشيك ساكنا، لتهز شباك البلوز، وهو الهدف الثانى للنجم البرازيلى فى المباراة، التى انتهت بفوز الفريق اللندنى، بنتيجة 4 – 2، ليتأهل إلى ربع النهائي، رغم خسارته ذهابا بنتيجة 2 – 1.

وقضى النجم البرازيلى السابق، 5 مواسم ضمن صفوف الفريق الكتالونى، سجل 94 هدفا، خلال 207 مباريات فى جميع المسابقات، وتوج بـ5 ألقاب.

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