اكتمال وصول محترفى ميلان إلى إيطاليا لاستئناف التدريبات

اكتمل وصول النجوم الأجانب لفريق ميلان الإيطالي، اليوم السبت، مع عودة لاعب الوسط الإيفوارى فرانك كيسي، إلى إيطاليا، بعد رحلة صعبة استمرت لمدة أسبوع، بسبب الصعوبات الناجمة عن عمليات إغلاق الطيران وحظر السفر فى جميع بلدان العالم، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية، أن الإيفوارى فرانك كيسي، أخر محترفى فريق ميلان، الواصلين إلى إيطاليا، اليوم السبت، وذلك بعد رحلة صعبة، من أجل الإنضمام إلى تدريبات الفريق، التى بدأت منذ الأسبوع الماضى، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضافت الشبكة الإيطالية، أن اللاعب الإيفوارى سوف يخضع لحجر صحى لمدة 15 يوما، قبل الإنضمام إلى تدريبات الروسونيرى، ولكن قد يعود إلى خوض التمارين سريعا، فى حال نجاحه فى اجتياز اختبارين لفيروس كورونا، كما فعل النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، وسمحت له السلطات المحلية بخوض التدريبات.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد حددت يوم 13 من شهر يونيو المقبل، موعدا مبدئيا لعودة منافسات الكالتشيو، بجانب السماح بإجراء التدريبات الجماعية للأندية، بداية من يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.