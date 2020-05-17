وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تُكرِّم ضباطها المتقاعدين وأوائل دورة تأهيل الضباط الـ 34 وكالة الرأي الفلسطينية اغرب نكهة بوظة .. بالفلفل الاسود وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. طريقة إجراء مكالمات الفيديو عبر ميزة Messenger Rooms الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية متصفح مايكروسوفت Edge سيحمى مستخدميه من الأخبار المزيفة مجانا وكالة الرأي الفلسطينية أدوبى تطرح تحديثا أمنيا جديدا لـ Acrobat لإصلاح الثغرات الأمنية بـ macOS وكالة الرأي الفلسطينية فاز بـ10 ملايين دولار.. وأعلن رغبته الأولى "بعد كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الدمى العملاقة".. طريقة جديدة لفرض التباعد الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: جوارب الضغط بعد الجراحة لا تحمى من تكون الجلطات وكالة الرأي الفلسطينية هل النوم الزائد يسبب الشعور بالصداع؟ وكالة الرأي الفلسطينية تقارير: أندية الدوري الاسباني تعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين
أخبار » الرياضة و الملاعب

اكتمال وصول محترفى ميلان إلى إيطاليا لاستئناف التدريبات

17 آيار / مايو 2020 07:40

1
1

اكتمل وصول النجوم الأجانب لفريق ميلان الإيطالي، اليوم السبت، مع عودة لاعب الوسط الإيفوارى فرانك كيسي، إلى إيطاليا، بعد رحلة صعبة استمرت لمدة أسبوع، بسبب الصعوبات الناجمة عن عمليات إغلاق الطيران وحظر السفر فى جميع بلدان العالم، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية، أن الإيفوارى فرانك كيسي، أخر محترفى فريق ميلان، الواصلين إلى إيطاليا، اليوم السبت، وذلك بعد رحلة صعبة، من أجل الإنضمام إلى تدريبات الفريق، التى بدأت منذ الأسبوع الماضى، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضافت الشبكة الإيطالية، أن اللاعب الإيفوارى سوف يخضع لحجر صحى لمدة 15 يوما، قبل الإنضمام إلى تدريبات الروسونيرى، ولكن قد يعود إلى خوض التمارين سريعا، فى حال نجاحه فى اجتياز اختبارين لفيروس كورونا، كما فعل النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، وسمحت له السلطات المحلية بخوض التدريبات. 

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد حددت يوم 13 من شهر يونيو المقبل، موعدا مبدئيا لعودة منافسات الكالتشيو، بجانب السماح بإجراء التدريبات الجماعية للأندية، بداية من يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟