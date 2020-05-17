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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تتجنب التسمم عند تناول البطاطا القديمة

17 آيار / مايو 2020 07:42

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حذرت أخصائية تغذية في مركز الأبحاث الفدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية في روسيا، ناتاليا دينيسوفا، أن البطاطا القديمة تفقد فيتامين سي وتبدأ في إنتاج مادة سامة لجسم الإنسان، جليكوالكالويد سولانين.

ووفقًا لخبيرة التغذية، من أجل تقليل الآثار الضارة لمادة جليكوالكالويد سولانين، التي تظهر في البطاطا القديمة، والتي قد تسبب التسمم والقيء والإسهال، من الضروري اتباع عدة قواعد.

وقالت دينيسوفا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “من الأفضل سلق البطاطا بدلا من قليها أو طهيها في الفرن حين تحتوي على البراعم، ومن الخطر غليها أو طهيها بقشرتها لأن تركيز المادة الضارة أكبر في البراعم على القشرة وفي الطبقة العليا تحت القشرة”.

وتابعت الخبيرة: “ثانيًا، من الجيد نقع البطاطا في الماء قبل الطهي، حيث يتحلل السولانين في الماء وبالتالي يقل تركيزه في البطاطا”.

ثالثا، نصحت الأخصائية، إذا بدأ لون البطاطا يتحول إلى اللون الأخضر، فمن غير المستحسن تناولها.

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