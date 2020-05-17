وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تُكرِّم ضباطها المتقاعدين وأوائل دورة تأهيل الضباط الـ 34 وكالة الرأي الفلسطينية اغرب نكهة بوظة .. بالفلفل الاسود وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. طريقة إجراء مكالمات الفيديو عبر ميزة Messenger Rooms الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية متصفح مايكروسوفت Edge سيحمى مستخدميه من الأخبار المزيفة مجانا وكالة الرأي الفلسطينية أدوبى تطرح تحديثا أمنيا جديدا لـ Acrobat لإصلاح الثغرات الأمنية بـ macOS وكالة الرأي الفلسطينية فاز بـ10 ملايين دولار.. وأعلن رغبته الأولى "بعد كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الدمى العملاقة".. طريقة جديدة لفرض التباعد الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: جوارب الضغط بعد الجراحة لا تحمى من تكون الجلطات وكالة الرأي الفلسطينية هل النوم الزائد يسبب الشعور بالصداع؟ وكالة الرأي الفلسطينية تقارير: أندية الدوري الاسباني تعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين
أخبار » الرياضة و الملاعب

تقارير: أندية الدوري الاسباني تعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين

17 آيار / مايو 2020 07:45

1
1

كشفت تقارير صحفية، عن عودة أندية الدوري الإسباني، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من بعد غد الاثنين، للمرة الأولى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن عادت الأندية إلى خوض التدريبات بشكل فردى، قبل 10 أيام، حيث خضع جميع لاعبى أندية الليجا، لاختبارات فيروس كورونا، قبل خوض التدريبات.

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن أندية الدوري الإسباني، سوف تعود لخوض التدريبات الجماعية، بداية من بعد غد الاثنين، فى مجموعات تضم 14 لاعبا، وأن هذا الأمر سيسرى على جميع الأندية فى مدن مدريد وبرشلونة، التى لا تزالا مغلقتان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت أندية الدوري الإسباني، قد عادت مؤخرا لخوض التدريبات الفردية، بعد توقف حوالى لمدة شهرين، منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وذكرت تقارير صحفية، فى وقت سابق، أن رابطة الليجا، تنوى استئناف الموسم الحالى من الدوري الإسباني، خلال شهر يونيو المقبل، إذ حددت أحد أيام 12 أو 19 أو 26.

ويعد الدوري الألمانى، أول الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذى يستأنف مباريات الموسم الحالى، من خلال إقامة 6 مباريات اليوم السبت.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟