تقارير: أندية الدوري الاسباني تعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين

كشفت تقارير صحفية، عن عودة أندية الدوري الإسباني، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من بعد غد الاثنين، للمرة الأولى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن عادت الأندية إلى خوض التدريبات بشكل فردى، قبل 10 أيام، حيث خضع جميع لاعبى أندية الليجا، لاختبارات فيروس كورونا، قبل خوض التدريبات.

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن أندية الدوري الإسباني، سوف تعود لخوض التدريبات الجماعية، بداية من بعد غد الاثنين، فى مجموعات تضم 14 لاعبا، وأن هذا الأمر سيسرى على جميع الأندية فى مدن مدريد وبرشلونة، التى لا تزالا مغلقتان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت أندية الدوري الإسباني، قد عادت مؤخرا لخوض التدريبات الفردية، بعد توقف حوالى لمدة شهرين، منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وذكرت تقارير صحفية، فى وقت سابق، أن رابطة الليجا، تنوى استئناف الموسم الحالى من الدوري الإسباني، خلال شهر يونيو المقبل، إذ حددت أحد أيام 12 أو 19 أو 26.

ويعد الدوري الألمانى، أول الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذى يستأنف مباريات الموسم الحالى، من خلال إقامة 6 مباريات اليوم السبت.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.