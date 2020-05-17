هل النوم الزائد يسبب الشعور بالصداع؟

الصداع من المشاكل المزعجة للغاية وهناك مفهوم سائد عن الكثير من الأشخاص أن النوم هو المخلص الأساسى من الشعور بالصداع، ولكن الحقيقة أن النوم لساعات طويلة قد يسبب الشعور بالصداع، ووفقا لتقرير لموقع healthline ليس هناك عدد سحري من الساعات التي يحتاجها الشخص للنوم للشعور بالراحة يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه وفقًا لعوامل عديدة.

العمر وكم مرة تمارس فيها الرياضة، ومدى صحتك، وكيف هي حالتك العقلية طوال اليوم هي عوامل تؤثر على كم ما يحتاجه الجسم من ساعات النوم للشعور بالراحة، على سبيل المثال ، إذا كنت مرهقًا أو إذا كنت مقيمًا في الفراش ، فستجد على الأرجح أنك بحاجة إلى النوم أكثر مما اعتدت عليه.

لكن العديد من الخبراء نصحوا بالحصول ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة للبالغين من سن 18 إلى ما بعد الستينيات، يحتاج بعض الناس إلى نوم أكثر أو أقل من المتوسط ​​ليشعروا بأفضل ما لديهم.

لماذا يسبب النوم المفرط الصداع؟



إن الحصول على الكثير من النوم هو في الواقع من أسباب الصداع الشائعة، توجد تفسيرات متعددة لسبب حدوث هذا بالضبط ، لكن العلماء قد بحثوا في بعض الأبحاث حول هذا الارتباط.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الإفراط في النوم له آثار على الناقلات العصبية في الدماغ خاصة على ناقل عصبي واحد يسمى السيروتونين والذى يحافظ على الإيقاع اليومى وهي أنماط النوم الطبيعية التي يتبعها الجسم للنوم والاستيقاظ بطريقة تسمح بالراحة وتجدد العمليات الجسدية.

عند النوم لفترات طويله فينقطع المسار العصبى فإذا واصلت النوم حتى بعد إشارة السيروتونين إلى المستقبلات الخاصة بك لتجعلك تستيقظ ، لم يعد جسمك يستريح حقًا، فيعتقد جسمك الآن أنه مستيقظ ويبدأ في الحاجة إلى الغذاء مثل الطعام والماء لاستعادة تدفق الدم والنشاط العصبي في الدماغ الذي تباطأ أثناء النوم، لذلك إذا كنت تنام لبضع ساعات بعد بدء نشاط جسمك ، فمن الممكن أن تصاب بصداع من نقص المغذيات والجفاف حتى تحصل على بعض الطعام أو الماء.

اضطرابات النوم

الأرق يعني أنه حتى عندما تعتقد أنك نائم ، قد لا يدخل عقلك في نوم حركة العين السريعة ، وهو جزء مهم من دورة نومك اللازمة للنوم المريح، وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من نوم حركة العين السريعة ، يخلق جسمك المزيد من أنواع معينة من البروتينات التي تحفز جهازك العصبي وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي عند الاستيقاظ.

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب في التنفس يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى دماغك أثناء النوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة نوم حركة العين السريعة وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يسبب صداعًا عند الاستيقاظ.

ما الأشياء الأخرى التي قد تسبب الصداع عند الاستيقاظ في الصباح؟



فرط النوم ، أو النوم بشكل مزمن، القلق الذي يعطل نومك، طحن الأسنان التي تجعل عضلات الرأس والرقبة متوترة، الشخير، الجفاف، الإفراط في استخدام الكافيين أو الكحول.