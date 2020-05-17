"الداخلية" تُكرِّم ضباطها المتقاعدين وأوائل دورة تأهيل الضباط الـ 34

غزة- الرأي

كرمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الضباط الخمســة الأوائـل من دورة تأهيل الضباط الرابعة والثلاثين بمقر قيـادة التدريب بأنصــار.

وحضـر التكريم مدير عام المديرية العامة للتدريب عميـد محمد خلف، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات وضبـاط المديرية.

حيث كرمت المديرية كل من العميد متقاعد يحيي الشوبكي والعميد متقاعد معتز الخالدي على ما بذلوه من مجهودات خلال فترة عملهم بوزارة الداخلية.

وقال العميـد خلف إن هذا التكريم يأتي في إطـار تعزيز روح التنافس بين الملتحقين بالدورات للوصول لأعلى جودة في مستويات تدريب الكادر البشري.

وأكد خلف أن المنظومة الأمنيـة في قطـاع غزة حققت نجاحاً ملموساً من خلال تطبيقها سلسلة التدابير الأمنيةالمتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلف أن هذا التميز يعتبر بمثابة انعكاس واضح للجهود التي بذلتها طواقم التدريب في ظـل الظروف الصعبة التي يمر بها قطـاع غزة.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للتدريب تتولى مهام تدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني ضباطًاوجنودًا، من خلال عملها على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الكادر البشري ليكون قادرًا على تحقيق أهداف الوزارة في فرض الأمن وتطبيق القانون.