"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

غزة- الرأي

افتتحت إدارة معهد الأمل للأيتام، مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام، في مقر المعهد بمدينة غزة، بهدف تمكينهن وتنمية قدراتهن في مهنة الخياطة، وذلك بتمويل من وكالة التعاون والتنسيق التركية " تيكا".

وقال المدير التنفيذي لمعهد الأمل الأستاذ إياد المصري، " إن المعهد بدأ اليوم بتدريب نحو 30 سيدة، داخل مركز الخياطة، ضمن مشروع "تمكين الأرامل" الممول من "تيكا".

وأوضح أن المشروع يهدف لتمكين عائلات الأيتام من خلال توفير التدريب المهني للأمهات، ومن ثم توفير فرص عمل لهن"، مشيراً إلى أن "تيكا" زوّدت المشغل بـ 33 ماكنة للخياطة، إلى جانب مساهمتها في تأثيثه، وتوفير المواد الخام اللازمة للعمل.

وقال المصري إن مرحلة التدريب ستستمر لمدة ثلاثة شهور، ومن ثم تبدأ مرحلة الإنتاج داخل المشغل لمدة ثلاثة شهور أخرى، لافتاً إلى أن المشغل سيستقبل كل 6 شهور متدربات جدد بعد الانتهاء من الفوج الأول.

وبيّن أن منتجات هذا المركز، ستوفر حاجات الأيتام من ملابس وغيرها، موضحاً أنه سيخدم جميع الأيتام بشكل عام.

وعبّر عن آماله في أن يكون هذا المركز "نواة لمصنع كبير، من شأنه مساعدة الأيتام ويوفر لهم مصدر دخل، ومنتج لائق"، وشكر المصري "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، على دعمهم الدائم لقطاع غزة".

يذكر أن عدد الأيتام في قطاع غزة يزيد عن 20 ألف يتيم، بينما يقدّم معهد الأمل خدماته لنحو 11 ألفا، بواقع 4 آلاف أسرة.