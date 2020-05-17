الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمار محمود ثوابتة (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
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17 آيار / مايو 2020 09:20
بيت لحم - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمار محمود ثوابتة (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
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