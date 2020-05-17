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ترفع الحصيلة لـ 555 إصابة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

17 آيار / مايو 2020 09:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني من بيت أولا بمحافظة الخليل كان يعمل في أراضي الـ48.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء أمس السبت، أن طواقم الطب الوقائي تجري حالياً عملية حصر لمخالطي المصاب، والذي عاد قبل 3 أيام من داخل أراضي الـ48، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السلامة والوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة مخالطة المصاب واسعة، مناشدة جمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والالتزام بالحجر المنزلي للعمال، لحماية عائلاتهم وأبناء شعبهم والحيلولة دون انتشار الفيروس.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 555 إصابة، وعدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة إلى 106 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و41 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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