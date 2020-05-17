http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2504 ) الأحد 17/5/2020
أخبار فلسطينية
«خارجية فلسطين»: 81 حالة وفاة و1507 إصابات بكورونا بين الجالية الفلسطينية حول العالم
السلطة تعوّل على تصاعد الضغط الدولي ضد «الضم»
كيلة: إصابة بفيروس كورونا بالخليل ودائرة مخالطيه واسعة
حماس: قيادة السلطة لا تزال تراهن على علاقتها بالاحتلال
اشتية ردا على نية إسرائيل ضم أراضٍ من الضفة: القيادة مصرة أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ قراراتها
»اجتماع القيادة الفلسطينية المؤجل سيعقد بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية...
أخبار إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يجمد تدريباته بسبب الأجواء القاسية
هآرتس: فشل الشرطة الإسرائيلية أمام الجرائم جعلها تفقد الردع في الوسط العربي
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليوم اليمين الدستوري وسط خلافات بالليكود
استئناف الموسم الدراسي بأكمله في إسرائيل اليوم
»مسؤولون إسرائيليون لا يستبعدون تأجيلاً آخر لأداء الحكومة اليمين المقرر...
اخبار دولية
بومبيو يحذر «الجنائية» من مقاضاة «إسرائيل»
تركيا: مستمرون في الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين
"ييش دين": الضم تعميق وتجذير لـ"الأبرتهايد" وتشريع للتهجير القسري وسلب للأراضي والموارد
واشنطن بوست: ترامب لديه أسباب قوية لتقييد حكومة نتنياهو الجديدة، ويجب عليه ذلك
تحركات دولية وإقليمية لوقف مخطط الضم الإسرائيلي
تعليق أمريكي بشأن تحذير الأردن من صدام كبير مع "إسرائيل"
روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس بمسيرات بمركباتهم
إيران لإسرائيل: سننهي وجودكم ونصلي بالقدس قریبًا
أخبار عربية
رئيس الوزراء الأردني: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية
صحفي أردني ينتقد موقف "السلطة الفلسطينية" ويقول: ملف الضفة أمام الأردن من جديد
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عريقات يدين “تحذير” واشنطن للجنائية الدولية
السلطة الفلسطينية تقرر منع الحركة خلال عيد الفطر بسبب فيروس كورونا
واشنطن تحذر “الجنائية الدولية” من التحقيق مع إسرائيل بجرائم
الشرق الاوسط
السلطة الفلسطينية تعلن إغلاقاً كاملاً فترة العيد
إسرائيل قلقة من تصاعد «العنف» في الضفة بسبب التردي الاقتصادي
الخليج الإماراتية
بومبيو يحذر «الجنائية» من مقاضاة «إسرائيل»
الشروق المصرية
وزيرة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا.. وتسجيل 12 حالة تعافٍ
الاهرام المصرية
السلطة الفلسطينية تقرر منع الحركة خلال عيد الفطر بسبب فيروس كورونا
اندلاع حريق هائل في الغابات بوسط إسرائيل وإخلاء منازل
الغد الأردنية
أعمال العنف تستهدف المصارف الفلسطينية في مرحلة حساسة
غزة: تعافي 16 من أصل 20 مصابا بكورونا
الشرق القطرية
اختراق قناة إسرائيلية وبث فيديوهات للقسام
سوق الزاوية في غزة يتحدي كورونا
الاحتلال يقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابات إحداها خطيرة بشجار وسط غزة
مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس
نقابة الأطباء تطالب بإقالة وزير العمل فورًا
لجنة فصائلية تطالب البنوك بعدم إغلاق حسابات الأسرى
محاكم الاحتلال تمدد توقيف 47 أسيرًا
"واعد": دعوة مسئولين أمميين إطلاق سراح الأسرى الأطفال فورا خطوة مقدرة
القدس المحلية
"زكاة قلقيلية" تفتتح سوق الخير قبل حلول العيد
اليوم.. جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي
زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الإسرائيليين خلال أزمة كورونا
اعتقال فتى جنوب بيت لحم والإفراج عن طفل من جنين
مخاوف أمنية إسرائيلية من أن الضم سيؤدي لإلغاء اتفاقية السلام مع الأردن
التضامن" تصرف كفالات للأيتام بقيمة 129 ألف دينار
مؤسسة فلسطين الدولية تواصل تسلم مشاركات الجوائز الثقافية للدورة التاسعة
الحياة الجديدة
تقرير: في الذكرى الـ72 للنكبة... المخططات الاستيطانية تستعر في الأراضي الفلسطينية
تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي الأميركية
القدس: إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي
الأيام
» اللاجئ النورسي: هكذا سقطت قرية نورس بعد أن طعنت في ظهرها
»طولكرم: وقفة لإحياء ذكرى النكبة أمام المصانع الاسرائيلية الكيماوية
»الأحمد: نتنياهو عرض علينا حكماً ذاتياً اقتصادياً أبدياً
»إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وتسجيل 14 حالة تعافٍ في فلسطين
»منع الحركة بشكل كامل في جميع المناطق بدءاً من مساء الجمعة وحتى نهاية الإثنين
وكالة صفا
تمديد دفع زكاة الفطر لموظفي غزة ليوم غد
الخضري: الاحتلال وكورونا يفاقمان معاناة شعبنا عشية عيد الفطر
فصائل المقاومة: تأجيل اجتماع رام الله يعكس حجم الارتهان للاحتلال
"أونروا" تكشف عن موعد توزيع المساعدات الغذائية وآليتها للدورة الثانية في غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم
القدرة: تعافي حالتين من إصابات كورونا بغزة
الشرطة: إصابات إحداها خطيرة بشجار عائلي بالبريج
ديوان الموظفين يعلن نتائج تقييم الأداء للعام 2019
حماس تثمن دعوة مسؤولين بالأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى الأطفال
شرطة المرور: وفاة مسن في حادث سير شرق غزة
"الداخلية" تُكرِّم ضباطها المتقاعدين وأوائل دورة تأهيل الضباط الـ 34
فلسطين اليوم
شهاب: الدور الوظيفي يقيد السلطة ويمنعها من تصحيح المسار منذ أوسلو
بعد 5 أيام من الحصار..الاحتلال يرفع الحصار المفروض على بلدة يعبد جنوب جنين
فصائل المقاومة: تأجيل اجتماع رام الله ارتهان للمواقف الصهيونية والأمريكية
مالية غزة تصدر تنويهاً مهماً لموظفيها
250 فناناً حول العالم: ارفعوا الحصار الظالم عن غزة!
اصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من بيت اولا بالخليل
سما نيوز
جاد الله: قابلنا المواقف العربية بشأن ضم أراضي الضفة بكثير من الارتياح
جنين: احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق
الصحة الاسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات بكورونا
هيئة الأسرى: محكمتا الاحتلال في "عوفر" و "سالم" تمددان توقيف 46 أسيرا
عرب 48
الصحة الفلسطينية: إغلاق بيت أولا بالكامل بعد إصابة بكورونا
نقابة الأطباء الفلسطينيّة تطالب بإقالة وزير العمل
عزمي بشارة في الإجابة على سؤال "ما العمل؟" إزاء صفقة ترامب – نتنياهو
وكالة وفا
السيناتور الأميركي فينستين يعبر عن قلقه من آثار ضم إ..
مسيرة جماهيرية في يعبد تنديدا بالإجراءات الإسرائيلية..
مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 أيار (مايو)
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقوم بأول عملية اقتحام عسكرية لمدينة غزة بعد انسحابه من معظم أراضي القطاع بناء على اتفاق أوسلو عام 1993.
- 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على الفدائي الفلسطيني محمد علي حرز من غزة بالسجن ثمانية مؤبدات مدى الحياة، لانخراطه في المقاومة ضد الاحتلال
- 1991م قيام المجاهد ياسر داود من حركة الجهاد الإسلامي من سكان بيت دقو برام الله بقتل اثنين من الإسرائيليين في مدينة القدس وإصابة آخرين وتم إلقاء القبض عليه وحكم بالسجن الفعلي 60 عاماً وأغلقوا بيته.
- 1983م لبنان وإسرائيل يوقعان "اتفاقية 17 أيار" التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بمجرد مغادرة القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية لبنان. ألغتها بيروت في الخامس من آذار (مارس) 1984.
- 1965م رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول (1895 - 1969) يقترح إجراء مفاوضات مباشرة لحل النزاع العربي الإسرائيلي ردا على مبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.
- 1956م الرئيس جمال عبد الناصر يعلن قراره بتشكيل جيش عربي فلسطيني تحت رعاية الجيش المصري.
- 1948م رغم أن الاتحاد السوفيتي ينظر إلى الحرب الصهيونية كفلسفة سياسية ايدولوجية برجوازية سوفيتية متحالفة مع الاستعمار والامبريالية إلا انه ساند قرار التقسيم وأيد إقامة دولة يهودية في فلسطين ومدها بالسلاح وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين.
- 1939م عندما فشل مؤتمر لندن ولاح شبح الحرب العالمية الثانية وتدفق المهاجرين اليهود ونشر تقرير لجنة وودهيد لتقسيم فلسطين اقترح وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد خوفا من الثورة دعوة الفلسطينيين واليهود إلى لندن للدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للقضية وخاصة وان بريطانيا كانت تعتقد أن الوقت حان ولحسم القضية، وهي نفسها قد وفت بتصريح بلفور، وان فلسطين لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود دون الإخلال بالشرط الثاني من تصريح بلفور وهو المتعلق بحقوق غير اليهود مما جعل بريطانيا نشر رسائل الحسين مكماهون وتميل إلى امتصاص غضب العرب لكن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة واضطر وزير المستعمرات إلى إصدار الكتاب الأبيض الذي يستند فيه إلى كتاب تشرشل 1922في تحديد توازن الالتزام بين العرب واليهود وقد نص الكتاب على:عدم إقامة دولة يهودية في فلسطين، إقامة دولة فلسطينية بعد عشر سنوات يتقاسم فيها الفلسطينيون واليهود والمسؤولية والسلطة بما يحقق مصالح الطرفين، لكنه لم يتعرض لمسالة الحكم وهوية السلطة التشريعية التي ستقرر مصير البلد، تحديد الهجرة بعشرة آلاف سنويا لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى (25) ألف مهاجر يهودي يسمح لهم بالدخول فورا حسب ما تسمح به الظروف الاقتصادية وبعدها تتوقف الهجرة على موافقة العرب بشرط ألا تزيد نسبة اليهود النهائية عن ثلث السكان، تقييد عملية نقل ملكية الأرض بمناطق معينة يحددها المندوب السامي، وقد كان العرب اقرب إلى الرضا بالكتاب مع التحفظ على الهجرة وبيع الأرض أما الصهاينة فقد وصوفه بالكتاب المخزي الذي يتعارض مع شروط الانتداب والوعود البريطانية لهم، لكن بن غوريون قال سنحارب مع بريطانيا كما لو لم يكن هناك كتاب ابيض وسنحارب الكتاب الأبيض كما لو لم يكن هناك حرب، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية انتهى الكتاب الأبيض وطواه النسيان في ملفات وزارة المستعمرات البريطانية وعندما أصر اليهود بتأييد من ترومان على إدخال (100)ألف مهاجر يهودي سنويا إلى فلسطين.