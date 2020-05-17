النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2504 )  الأحد 17/5/2020

1939م عندما فشل مؤتمر لندن ولاح شبح الحرب العالمية الثانية وتدفق المهاجرين اليهود ونشر تقرير لجنة وودهيد لتقسيم فلسطين اقترح وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد خوفا من الثورة دعوة الفلسطينيين واليهود إلى لندن للدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للقضية وخاصة وان بريطانيا كانت تعتقد أن الوقت حان ولحسم القضية، وهي نفسها قد وفت بتصريح بلفور، وان فلسطين لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود دون الإخلال بالشرط الثاني من تصريح بلفور وهو المتعلق بحقوق غير اليهود مما جعل بريطانيا نشر رسائل الحسين مكماهون وتميل إلى امتصاص غضب العرب لكن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة واضطر وزير المستعمرات إلى إصدار الكتاب الأبيض الذي يستند فيه إلى كتاب تشرشل 1922في تحديد توازن الالتزام بين العرب واليهود وقد نص الكتاب على:عدم إقامة دولة يهودية في فلسطين، إقامة دولة فلسطينية بعد عشر سنوات يتقاسم فيها الفلسطينيون واليهود والمسؤولية والسلطة بما يحقق مصالح الطرفين، لكنه لم يتعرض لمسالة الحكم وهوية السلطة التشريعية التي ستقرر مصير البلد، تحديد الهجرة بعشرة آلاف سنويا لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى (25) ألف مهاجر يهودي يسمح لهم بالدخول فورا حسب ما تسمح به الظروف الاقتصادية وبعدها تتوقف الهجرة على موافقة العرب بشرط ألا تزيد نسبة اليهود النهائية عن ثلث السكان، تقييد عملية نقل ملكية الأرض بمناطق معينة يحددها المندوب السامي، وقد كان العرب اقرب إلى الرضا بالكتاب مع التحفظ على الهجرة وبيع الأرض أما الصهاينة فقد وصوفه بالكتاب المخزي الذي يتعارض مع شروط الانتداب والوعود البريطانية لهم، لكن بن غوريون قال سنحارب مع بريطانيا كما لو لم يكن هناك كتاب ابيض وسنحارب الكتاب الأبيض كما لو لم يكن هناك حرب، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية انتهى الكتاب الأبيض وطواه النسيان في ملفات وزارة المستعمرات البريطانية وعندما أصر اليهود بتأييد من ترومان على إدخال (100)ألف مهاجر يهودي سنويا إلى فلسطين.