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السراج يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الفعاليات المجتمعية

17 آيار / مايو 2020 09:52

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غزة-الرأي


أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الفعاليات المجتمعية للمساهمة في المشاركة في عملية تطوير العمل البلدي ومسيرة البناء والتعمير .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وفداً من جمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة رئيس اللجنة الكشفية العربية، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة، صخر حميد.

وبحث السراج مع الوفد سبل تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية ومشاركة فرق الجمعية الكشفية في أنشطة وفعاليات البلدية المختلفة لاسيما في أوقات الطوارئ لخدمة المجتمع المحلي .

بدوره، أكد صخر حميد أن الجمعية خصصت 30 قائدا كشفياً مدرباً من فريق الإغاثة والطوارئ بكشافة محافظة غزة للمشاركة في كافة فعاليات البلدية المختلفة، وجهودها في مواجهة جائحة " كورونا "

واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتعاون بما يحقق رؤية البلدية والكشافة في خدمة المجتمع المحلي .
وفي ختام اللقاء قلد الوفد رئيس البلدية، وشاح الجمعية تقديراً لجهوده في خدمة المدينة
 

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