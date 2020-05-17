وفد من تعليم الوسطى يهنئ مدير تعليم شرق خان يونس بتوليه منصبه الجديد

غزة-الرأي

قدم وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى التهنئة لمدير التربية والتعليم بشرق خان يونس سعيد قديح بتوليه منصبه الجديد، كما تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفان للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة لمديرية شرق خانيونس ضمت مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، بحضور مدير الدائرة الإدارية بمديرية شرق خان يونس منار أبو خاطر.

بدوره، رحب قديح بالوفد وشكرهم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً على التعاون المشترك بين مديريات التربية والتعليم بشكل عام ومديريات المحافظات الجنوبية بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين أركان الإدارات التربوية.

من جانبه أوضح الحاج أن الزيارة تهدف إلى تهنئة مدير التربية والتعليم بمنصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة المسيرة التعليمية وأبنائنا الطلبة بشكل خاص وخدمة فلسطين بشكل عام، مشيداً بخبرة قديح في العمل التربوي ، متمنيا أن تستمر نجاحات وانجازات مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس فهي مديرية رائدة ومتميزة